Coronavirus, il bollettino della Regione. Nuovi casi positivi a Vibo

Oltre 230 le persone contagiate dal Covid-19 in Calabria. Il sindaco Limardo conferma: «Tre nostri concittadini sono risultati positivi»

È stato pubblicato il consueto bollettino della Regione Calabria relativamente all’emergenza coronavirus. Ad oggi – si apprende – sono stati effettuati 2480 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 235 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 2245.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto; 9 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare. Cosenza: 28 in reparto; 4 in rianimazione; 14 in isolamento domiciliare; 2 deceduti. Reggio Calabria: 16 in reparto; 3 in rianimazione; 58 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 2 deceduti.



Vibo Valentia: 2 in reparto; 7 in isolamento domiciliare. All’elenco mancano i primi due pazienti di Filandari, ma residenti a Rombiolo, ricoverati da giorni al Pugliese di Catanzaro, e tre nuovi casi positivi (di due avevamo dato notizia questa mattina) registratisi nelle ultime ore e confermati sia dal nosocomio catanzarese che dal sindaco Maria Limardo. Primo cittadino che in un post su Facebook ha tra l’altro riferito che i nuovi tre casi riguardano persone residenti nel territorio del comune di Vibo. Sarebbe dunque di 14 casi il totale relativo alla provincia di Vibo.

Crotone: 14 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6382, così distribuiti: Cosenza 1320, Crotone 551, Catanzaro 610, Vibo Valentia 665, Reggio Calabria 3236. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 10314. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.



