Coronavirus, ancora un caso positivo a Longobardi: 23 i contagi nel Vibonese

Dopo l’anziana donna di Vibo un altro tampone certifica la presenza del Covid-19 su un giovane residente nella frazione e ora posto in isolamento

C’è un altro caso di positività al coronavirus da registrare, purtroppo, in provincia di Vibo Valentia e, in particolare, nel territorio comunale del capoluogo. Per la precisione a Longobardi, frazione già interessata da altri tre casi di contagio. L’ultimo in ordine di tempo, il quarto, è stato reso noto dal sindaco di Vibo Maria Limardo in un nuovo aggiornamento del pomeriggio odierno.



Coronavirus, un nuovo caso positivo nel comune di Vibo



Si tratta di un giovane residente nella frazione, risultato positivo al tampone cui è stato sottoposto a seguito di un lieve stato febbrile, non tale da consigliare, in ogni caso, il trattamento ospedaliero. Il paziente è stato dunque posto in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva così come gli altri tre casi verificatisi nello stesso centro abitato, ai quali non sarebbe però collegato. Sommato al caso dell’anziana donna vibonese, comunicato nel pomeriggio sempre dal sindaco Limardo, sale di conseguenza a 23 il numero dei contagiati da Covid-19 in provincia di Vibo Valentia.



