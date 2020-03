Coronavirus Vibo, al via una nuova raccolta fondi per lo Jazzolino

Attraverso una piattaforma di crowdfunding si punta a raccogliere 30mila euro da destinare all’acquisto di materiale per la terapia intensiva

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

«In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente. Anche una piccola donazione può fare la differenza».



È questo l’invito che Alda Bongiovanni, insegnante, rivolge a tutti per lanciare la sua gara di solidarietà: una nuova raccolta fondi, attraverso la piattaforma web gofundme.com, finalizzata all’acquisto di materiale sanitario destinato all’ospedale Jazzolino di Vibo.



Caschi, ventilatori e Dpi: non si arresta la gara di solidarietà per lo Jazzolino



«In seguito ai numerosi rientri dal Nord – prosegue – si è verificato un aumento esponenziale dei contagi in Calabria, dove la diffusione del virus potrebbe, più che altrove, avere ripercussioni disastrose su un sistema sanitario già collassato. Al problema strutturale si sovrappone quello della carenza di personale. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono: ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasivi, monitoraggio emodinamico, monitor, guanti, tute, mascherine. Sono in stretto contatto con l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia – conclude – e i fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per l’emergenza Coronavirus».



La raccolta, cui si può aderire dalla piattaforma di crowdfunding, si prefigge l’obiettivo di raggiungere 30mila euro.



Coronavirus, donati due letti a Vibo per la terapia intensiva