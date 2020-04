Coronavirus Calabria, il bollettino della Regione: quattro i guariti nel Vibonese

I contagiati sono 915 (+14 da ieri). Superano quota 16mila i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza, quasi 8mila in quarantena volontaria

Consueto bollettino quotidiano della Regione sull’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 16.048 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 915 (+14 rispetto a ieri), quelle negative sono 15.133. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 57 in reparto; 6 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 23 deceduti. Cosenza: 50 in reparto; 5 in rianimazione; 206 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 17 deceduti. Reggio Calabria: 37 in reparto; 4 in rianimazione; 187 in isolamento domiciliare; 17 guariti; 15 deceduti. Vibo Valentia: 8 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 4 guarito; 5 deceduti. Crotone: 17 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7878, così distribuiti: Cosenza: 2290, Crotone: 1418, Catanzaro: 1627, Vibo Valentia: 492, Reggio Calabria: 2051. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.151.