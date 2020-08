Stefanaconi, attivato il Punto unico di accesso

Lo sportello, gestito da un’assistente sociale, fornisce indicazioni sui servizi socio-sanitari. Il vicesindaco Cugliari: «Motivo d’orgoglio»

Incrementano i servizi all’utenza erogati sul territorio comunale. È stato infatti attivato – con sede nei locali del Comune di Stefanaconi – il Punto unico di accesso (Pua): uno sportello che mira a fornire informazioni dettagliate sui servizi socio-sanitari disponibili nella rete territoriale e ad offrire assistenza e sostegno alla cittadinanza. Il Pua, avviato nell’ambito dei servizi del Distretto sanitario unico di Vibo Valentia, sarà gestito dalla dottoressa Maria Giovanna Daniele, assistente sociale. Configurando «un servizio di accoglienza della domanda, orientamento e presa in carico dell’utente», esso garantirà «massima apertura a tutte le persone che vi si rivolgeranno, ponendo comunque una particolare attenzione all’utenza fragile».



L’attivazione del Pua, ha spiegato il vicesindaco di Stefanaconi Fortunato Cugliari, «ci permette di dare risposte a quelle fasce di cittadini troppe volte ai margini della società. La presenza di una figura professionale qualificata rappresenta per i cittadini un punto di riferimento importante: spesso all’interno delle famiglie si vivono situazioni di disagio che non si conoscono, piccoli problemi che se non affrontati immediatamente rischiano di tramutarsi in situazioni più serie. Anche per questo da qui a breve puntiamo ad attivare un numero telefonico dedicato – ha affermato Cugliari -. Sono quelle iniziative che spesso non fanno rumore ma che rappresentano, per quanto mi riguarda, un tassello indispensabile per un’Amministrazione che vuole distinguersi, che vuole rappresentare le reali esigenze della propria comunità. E questo è motivo d’orgoglio» ha concluso il vicesindaco. L’ufficio è operativo nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 15:30 alle 18, e giovedì dalle 9 alle 12.