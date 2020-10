Coronavirus, nuovo caso positivo registrato a Vibo Marina

Si tratta di un uomo rientrato da fuori regione per motivi di lavoro. In Calabria oggi registrati 21 contagi in più rispetto a ieri

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Tornano a salire, in Calabria, i positivi al coronavirus. Sono 21 i nuovi casi (ieri erano 16) riscontrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio della pandemia a 2.146 a fronte di 214.128 tamponi processati ad oggi di cui 211.982 sono risultati negativi. I casi confermati di oggi – riferisce il Bollettino della Regione – sono così suddivisi: Cosenza 2 (di cui uno da rientro); Reggio Calabria 15 di cui due migranti; Catanzaro 2; Crotone 2. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 81 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare; Casi chiusi 273 (240 guariti e 33 deceduti); Cosenza: Casi attivi 142 (9 in reparto; 133 in isolamento domiciliare) Casi chiusi 543 (507 guariti e 36 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 162 (12 in reparto e 150 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 371 (351 guariti e 20 deceduti); Crotone: Casi attivi 5 (tutti in isolamento domiciliare) Casi chiusi 146 (140 guariti e 6 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 29 (5 in reparto e 24 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 98 (92 guariti e 6 deceduti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1447.



Intanto, fuori dal conteggio del bollettino regionale, si dà conto di un nuovo caso positivo nel Vibonese. Si tratta di un uomo rientrato a Vibo Marina, dove presta servizio insieme alla moglie, da fuori regione. Il caso sarebbe isolato e l’uomo avrebbe osservato rigidamente le prescrizioni anti-contagio senza entrare in contatto con altre persone a parte la moglie che, in attesa di conoscere l’esito del tampone, si è posta in isolamento cautelare.