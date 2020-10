Vaccino antinfluenzale, a Vibo servizio sospeso fino al 26 ottobre

Lo comunica l’Asp informando che le attività riprenderanno nella sede del Dipartimento prevenzione dopo l’approvvigionamento

«Si comunica che, in attesa di ulteriore approvvigionamento di vaccini, il servizio vaccinazione anti-influenzale per i soggetti adulti attivato presso i locali del Dipartimento di prevenzione siti a Vibo Valentia in via Sant’Aloe (adiacente alla Questura), riprenderà giorno 26 ottobre 2020, da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 18». È quanto fa sapere in una nota il direttore della Struttura complessa Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo, Antonio Demonte.