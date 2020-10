Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Barilaro appena ricevuta notizia da parte dell’Asp di Vibo Valentia. «Stiamo ricostruendo i suoi contatti» ha aggiunto

«L’Asp di Vibo Valentia mi ha appena comunicato, che un soggetto residente nel nostro comune è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto in questione si trova in isolamento domiciliare già da qualche giorno. Stiamo responsabilmente ricostruendo, insieme allo stesso, i rapporti che ha intrattenuto all’interno della nostra comunità e non solo. Cerchiamo di essere tempestivi». A comunicarlo è il sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro.