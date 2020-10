Coronavirus Calabria, non si arrestano i contagi: oggi sono 159

Reggio Calabria la provincia dove si registra la maggioranza dei casi positivi (104). Il Vibonese “isola felice” con zero casi

Continua a destare preoccupazione l’incidenza dei casi positivi in Calabria. L’odierno bollettino della Regione ne registra 159 in più rispetto a ieri a fonte di 3.110 nuovi tamponi. In Calabria, si spiega, ad oggi sono stati sottoposti a test 249.135 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 251.288 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 3.445 (+159 rispetto a ieri), quelle negative 245.690.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 425 (30 in reparto; 3 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 614 (577 guariti, 37 deceduti). Catanzaro: casi attivi 193 (26 in reparto; 4 in terapia intensiva; 163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 314 (280 guariti, 34 deceduti). Crotone: casi attivi 28 (28 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149 (143 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 29 (3 ricoverati ,26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119 (113 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 791 (41 in reparto; 2 in terapia intensiva; 748 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 229 (229 in isolamento domiciliare); casi chiusi 117 (116 guariti, 1 deceduto).

Tra i 26 ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 30 ricoverati presso l’AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 38, Catanzaro 14, Crotone 3, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 104. Altra Regione o Stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.141.