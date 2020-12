Coronavirus, nel Vibonese 5 nuovi casi e 2 morti: il bollettino della Regione

In totale sul territorio provinciale sono 17 le persone ricoverate e 476 quelle in isolamento domiciliare. In tutta la Calabria incremento di 139 contagi

Cinque nuovi positivi e due decessi. Questo il bilancio odierno della pandemia da Covid nella Provincia di Vibo Valentia, secondo quanto riporta il bollettino regionale.

Il bollettino della Regione Calabria

Ecco, nel dettaglio, quanto comunicato dal dipartimento regionale Tutela della salute.

In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 375.190 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 387.883.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 19.006 (+139 rispetto a ieri a livello regionale), quelle negative 356.184.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Vibo Valentia: casi attivi 493 (17 ricoverati, 476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 584 (561 guariti, 23 deceduti).

Cosenza: casi attivi 4.732 (95 in reparto AO Cosenza; 19 in reparto nel P.O Cetraro; 11 in reparto al presidio di Rossano; 8 all’ospedale da campo; 13 in terapia intensiva, 4586 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.312 (1.159 guariti, 153 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.478 (31 in reparto all’AO di Catanzaro; 15 in reparto al P.O di Lamezia Terme;16 All’AOU Mater Domini; 1 in terapia intensiva; 1.415 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.172 (1.092 guariti, 80 deceduti).

Crotone: casi attivi 885 (35 in reparto; 850 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.021 (1.002 guariti, 19 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.339 (115 in reparto; 12 P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 2.201 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.586 (4.495 guariti, 91 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: casi attivi 200 (200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 36, Catanzaro 13, Crotone 45, Reggio Calabria 40, Vibo Valentia 5.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 388.