Coronavirus Vibo Valentia, salgono i contagi: 53 nuovi casi positivi nel bollettino

Stabile il numero delle persone ricoverate. Apprensione per il focolaio a Piscopio. Nel complesso in Calabria sono 257 i contagi registrati nella giornata odierna

In provincia di Vibo Valentia sono 53 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino diramato dalla Regione Calabria.

A questo dato c’è da aggiungere quello preoccupante di Piscopio, frazione della città capoluogo dove circa 70 persone nella sono risultate positive al test antigenico. Si attende ora l’esito del tampone molecolare disposto dall’Azienda sanitaria provinciale.

I casi attivi nella provincia sono attualmente 320 (14 ricoverati, 306 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.038 (1.011 guariti, 27 deceduti).

Nel complesso in Calabria sono 257 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ore. In leggero aumento rispetto a ieri (+244). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 409.800 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 427.662 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 22.278 (+257 rispetto a ieri), quelle negative 387.522.

Nelle altre province i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: casi attivi 4.423 (58 in reparto AO Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 7 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 al presidio di Acri ;9 all’ospedale da campo; 8 in terapia intensiva, 4.327 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.432 (2.238 guariti, 194 deceduti).

– Catanzaro: casi attivi 1412 (12 in reparto all’AO di Catanzaro; 14 al presidio di Lamezia Terme; 8 in reparto all’AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.765 (1.687 guariti, 78 deceduti).

– Crotone: casi attivi 421 (27 in reparto; 394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.725 (1.691 guariti, 34 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.799 (95 in reparto; 12 P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.685 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.585 (6.477 guariti, 108 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 27; Catanzaro 49; Crotone 1; Vibo Valentia 53; Reggio Calabria 127.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 119.