Rientro a scuola a Vibo, dallo screening emerge un altro caso positivo

Si va ad aggiungere a quello riscontrato ieri. Eseguiti oggi 1025 tamponi nei due laboratori cittadini che stanno eseguendo i test gratuitamente

C’è un nuovo caso positivo tra gli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio di Vibo Valentia. Il contagio è emerso nel corso della seconda giornata di screening curato da due laboratori privati cittadini che hanno offerto test antigenici rapidi per tutta la popolazione studentesca cittadina. Sale dunque a due contagi il bilancio nei primi due giorni di controlli. A darne notizia è stato il sindaco Maria Limardo che ha reso nota l’esecuzione di 1025 tamponi (che si vanno ad aggiungere agli 857 eseguiti ieri), dei quali solo uno, come detto, è risultato positivo. «Il bambino è già in isolamento e sta bene – ha aggiunto -. Gli auguriamo una pronta guarigione».