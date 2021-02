Covid nel Vibonese, nuovi casi a Zambrone e Nicotera

Lo hanno reso noto i rispettivi sindaci. A Nicotera Marina predisposto uno screening per tamponare i contatti diretti dell’ultimo caso positivo

«Oggi ho ricevuto notizia di un altro residente sul territorio comunale positivo al Covid-19. Il paziente, totalmente privo di collegamento col mondo scolastico, si è posto sin da subito in auto-isolamento e la sua situazione è oggetto di costante monitoraggio. Ho sentito il paziente telefonicamente che mi ha dichiarato di essere in discrete condizioni di salute. Per ora avverte perdita di olfatto e niente di più. Dall’inizio della pandemia, su scala comunale, salgono così a 10 i soggetti risultati positivi al Covid-19 (di cui 8 già guariti). Occorre, dunque, continuare ad essere prudenti e ad osservare le regole». Lo afferma, in una comunicazione sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina.

Nuovi casi positivi anche a Nicotera. Cinque in tutto i casi attivi al momento, di cui, ha informato il sindaco Giuseppe Marasco, tre al test antigenico e in attesa di conoscere il responso del tampone molecolare effettuato domenica. Un quarto caso si è poi registrato a Nicotera Marina. «Abbiamo già avviato il tracciamento per ricostruire i suoi contatti – ha aggiunto il primo cittadino – e abbiamo predisposto uno screening drive-in che sarà riservato ai contatti dell’ultimo caso positivo, ai commercianti e loro dipendenti».