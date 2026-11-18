L'incontro patrocinato dal Comune è in programma all'interno del locale Auditorium ed è inserito nell'XI edizione della rassegna “Medicina del territorio”

"La salute femminile: dalla prevenzione oncologica alla tutela della maternità". Questo il titolo del convegno organizzato dal circolo Arci di Rombiolo nell'ambito dell'XI edizione della rassegna "Medicina del Territorio". L'incontro è in programma venerdì 20 novembre all'interno del locale Auditorium. Dedicato alla prevenzione, alla cura e alla tutela della donna in stato di gravidanza, si avvarrà del patrocinio dell'amministrazione comunale. Il convegno, moderato dalla socia Arci Orietta Barbuto, prenderà il via alle 18 con i saluti istituzionali del presidente Arci, Francesco Ferraro, del sindaco di Rombiolo, Caterina Contartese, del componente del direttivo Arci Lamezia-Vibo, Antonio Donato. Subito dopo la serata entrerà nel vivo con gli interventi di autorevoli figure del panorama medico e accademico calabrese. Al centro, temi di grande attualità e di forte impatto sociale.