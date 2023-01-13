Ecco per quante ore ed a chi è andato il lavoro conferito da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia

Conferito da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia un nuovo incarico di sostituzione medici specialisti ambulatoriali interni per 38 ore settimanali a tempo indeterminato nella branca di neuropsichiatria infantile. L’incarico è andato alla dottoressa Teresa Politanò ed è arrivato nella giornata di oggi, 13 gennaio 2023, con delibera del commissario straordinario dell’Asp vibonese Giuseppe Giuliano, il quale ha preso atto della proposta giunta dal direttore del Distretto sanitario unico di Vibo Valentia Raffala Bava, il quale ha ricordato che nell’ultima seduta del Comitato zonale per la specialistica ambulatoriale dell’Asp, «dopo ampia ed articolata discussione», sono state assegnate a maggioranza 38 ore settimanali di neuropsichiatria infantile a tempo indeterminato. Il suddetto Comitato zonale per la specialistica ambulatoriale ha, poi, comunicato lo scorso dicembre il nominativo della specialista avente diritto all’assegnazione del turno pubblicato per la branca di neuropsichiatria infantile, vale a dire la dottoressa Teresa Politanò.



Di recente è stato, invece, conferito, sempre da parte dell’Asp l’incarico di sostituzione medici specialisti ambulatoriali per 15 ore settimanali e per sei mesi nella branca di oculistica alla dottoressa Anna Maria Francesca Carbone. L’incarico è arrivato con delibera del commissario Giuliano, il quale – anche in questo caso – ha preso atto della proposta giunta dal direttore Bava. Quest’ultimo ha, infatti, ricordato al commissario che «con delibera commissariale del 29 novembre dello scorso anno sono state assegnate 15 ore settimanali di incremento orario nella branca di oculistica alla dottoressa Giuseppina Ferreri, la quale tuttavia allo stato è in astensione obbligatoria per maternità».

