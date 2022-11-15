I corsisti, aspiranti operatori socio sanitari, potranno espletare la parte pratica negli ambienti ospedalieri, presso strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

L’azienda sanitaria provinciale, diretta dal commissario straordinario Giuseppe Giuliano, ha approvato la convenzione con l’agenzia formativa “Associazione San Giuseppe Moscati”, con sede legale a Vibo Valentia, accreditata per la Formazione professionale e autorizzata dalla Regione Calabria, per due edizioni di Corso di formazione Professionale per la qualifica di “Operatore Socio Sanitario” (Oss) e per un corso di formazione professionale autofinanziato per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario per la formazione complementare in assistenza sanitaria”.

La convenzione, siglata appena qualche giorno fa, è «finalizzata all’acquisizione delle tecniche e capacità operative tipiche dell’attività e dei processi di lavoro specifico – si legge nella delibera – e ha la durata per tutto il periodo del percorso formativo, a decorrere dalla data di sottoscrizione». Consentirà ai corsisti di espletare la parte pratica negli ambienti ospedalieri e presso strutture socio – assistenziali e socio – sanitarie, mentre la parte teorica sarà svolta presso la sede dell’Associazione San Giuseppe Moscati. [Continua in basso]

La società, operante nell’ambito della formazione professionale, ha avviato più corsi di formazione di operatore socio-sanitario. Nello specifico, l’attività di tirocinio per il profilo “Operatore Socio Sanitario” ha una durata di 550 ore così suddivise: 150 ore per i servizi sociali, 100 ore per i servizi socio-sanitari, 200 ore per i servizi sanitari e 100 di esercitazione. L’attività, invece, di tirocinio per il profilo “Operatore Socio sanitario per la formazione complementare in assistenza sanitaria” prevede 50 ore di esercitazioni e 200 ore in ambiente ospedaliero e presso strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ed è finalizzato all’acquisizione delle tecniche e capacità operative tipiche dell’attività e dei processi di lavoro specifico. Il rapporto con i tirocinanti, precisa l’azienda sanitaria «ha natura formativa e di orientamento. Dunque non costituisce rapporto di lavoro né comporta per l’azienda alcun onere finanziario, essendo previsto peraltro che la copertura assicurativa sia a carico dell’ente della formazione». Al termine del tirocinio, gli aspiranti Oss verranno valutati da un’apposita commissione esaminatrice inviata dalla Regione.

LEGGI ANCHE: L’Asp approva il Piano delle attività aziendali, ecco tutte le novità per la sanità vibonese

Mancano medici in Ostetricia e Ginecologia a Vibo: l’Asp indice un concorso per due posti

Sanità a Vibo, il direttore del Pronto soccorso: «Ecco tutte le possibili soluzioni per fronteggiare le criticità»

Sorpresa pure a Cardiologia, ci sono nuovi medici: l’Asp conferisce l’incarico ai vincitori di concorso