L’Asp approva il Piano delle attività aziendali, ecco tutte le novità per la sanità vibonese

Lo strumento di programmazione prevede la riorganizzazione delle prestazioni degli ospedali e non solo. Da Vibo a Tropea, da Serra a Nicotera passando per Pizzo e Soriano, diversi i settori interessati

Giuseppe Giuliano commissario Asp di Vibo

E’ stato approvato il Piano delle attività aziendali anno 2023, strumento di programmazione di iniziative e azioni riferite – con riguardo ai bisogni emergenti dell’utenza e agli intendimenti programmatici – a obiettivi di salute.

Il management dell’azienda sanitaria di Vibo Valentia, diretto dal commissario straordinario Giuseppe Giuliano, punta su un graduale rilancio della macchina sanitaria: programmare, dunque, per potenziare le offerte prestazionali e riorganizzare l’apparato erogativo. “La fase emergenziale, che ha visto un rallentamento e una sospensione di alcune attività – specifica la delibera – ci induce a pensare in primis a un’impegnata azione di ripartenza. La programmazione tiene conto dell’assetto aziendale e dei contesti esistenti, delle aree a maggiore necessità di intervento, degli ambiti in maggiore sofferenza. Razionalizzazione, ottimizzazione, potenziamento e riqualificazione saranno per l’anno a venire forti leve di intervento per giungere a un’offerta prestazionale il più possibile efficiente ed efficace”. [Continua in basso]

La previsione di obiettivi finalizzati e fattibili “è proiettata a realizzare percorsi operativi tendenzialmente virtuosi – si legge ancora nel documento – pur nelle risorse disponibili e di fatto immediatamente utilizzabili. Fermo restando che – in relazione alla complessità delle attività – per alcuni di essi sussiste una continuità programmatica rispetto all’anno 2022”.

Tanti gli obiettivi strategici per il 2023, che nel Piano sono dettagliati e specificati per area attività dipartimentale/struttura. Alla base di tale azione di rilancio si trovano attività di mantenimento prestazionale, miglioramento organizzativo-funzionale, monitoraggio/controllo, attenzione alla gestione del rischio clinico e, non da ultimo, attenzione alla sfera comunicativo-relazionale (in termini di rapporto di fiducia medico-paziente).

Il rilancio nel concreto

Sono dunque previsti il rilancio dell’attività chirurgica di elezione nei presidi ospedalieri, il potenziamento delle sedute operatorie e relativa calendarizzazione per disciplina, il rilancio dell’attività di chirurgia ortopedica col potenziamento dell’organico e la riorganizzazione dell’attività, il rilancio dell’attività di otorinolaringoiatria col potenziamento dotazionale e la ripresa dell’attività chirurgica copia informatica per consultazione. È previsto inoltre il potenziamento, in ambito ospedaliero, dell’attività della Medicina generale (ambulatoriale e di degenza) con la riorganizzazione delle attività. [Continua in basso]