Il commissario conferisce anche due incarichi quinquennali nei settori amministrativi. Avviate le procedure per l’assegnazione di 55 tra infermieri e Oss alle sei Case della Comunità del Vibonese

Antonino Restuccia è il nuovo direttore della struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica dell’Asp di Vibo Valentia. Il conferimento dell’incarico quinquennale, disposto con deliberazione del 26 novembre, si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione della macchina amministrativa e sanitaria dell’Azienda avviato dal commissario straordinario Antonio Battistini. A meno di due mesi dal suo insediamento, avvenuto il 5 ottobre, il generale procede a ritmo serrato nella definizione degli assetti dirigenziali e nella redistribuzione del personale, con particolare attenzione anche alla sanità territoriale.

Oltre alla nomina di Restuccia, infatti, nelle ultime ore sono stati conferiti altri due incarichi quinquennali alla guida di altrettante strutture complesse del Dipartimento amministrativo, mentre sul versante assistenziale sono stati emanati due avvisi interni per l’assegnazione complessiva di 55 tra infermieri e operatori sociosanitari alle sei Case della Comunità del Vibonese.

Restuccia alla guida di Igiene e Sanità pubblica

Con la delibera numero 734, Battistini ha recepito gli esiti della procedura selettiva espletata da Azienda Zero, alla quale sono state trasferite le funzioni relative al reclutamento del personale delle aziende del Servizio sanitario regionale.

L’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica era stato indetto il 14 maggio scorso. Dopo l’ammissione dei candidati e la costituzione della commissione esaminatrice, il 19 novembre Azienda Zero ha approvato gli atti della procedura, dichiarando vincitore Restuccia.

Si completa così l’iter per l’individuazione del responsabile di una struttura strategica nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela della salute collettiva. L’incarico avrà durata di cinque anni, rinnovabile previa verifica positiva, e decorrerà dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Caridi e Daffinà ai vertici di due strutture amministrative

La riorganizzazione interessa contestualmente due articolazioni centrali della macchina amministrativa dell’Asp: quella deputata alla gestione delle risorse economiche e finanziarie e quella degli Affari generali e assicurativi.

Alla guida della prima è stato nominato Luciano Caridi, dirigente amministrativo di ruolo dell’Azienda, individuato all’esito di una selezione interna alla quale erano pervenute tre domande di partecipazione. La valutazione comparativa dei curricula e dei colloqui ha tenuto conto della professionalità, delle attitudini e delle capacità manageriali dei candidati.

Con un distinto provvedimento, Battistini ha conferito a Daniela Daffinà l’incarico di direttore della struttura complessa Affari generali e assicurativi. In questo caso erano cinque le istanze di partecipazione pervenute all’Azienda. Tra gli elementi presi in considerazione figurano la valutazione della performance dell’ultimo biennio, l’esperienza maturata nel settore amministrativo-gestionale e i risultati precedentemente conseguiti.

Entrambi gli incarichi avranno durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, e giungono a conclusione delle procedure selettive indette il 30 settembre scorso. Un ulteriore tassello nella definizione dell’assetto dirigenziale dell’Asp, dopo la nomina del direttore amministrativo Tiziana Ciuci, formalizzata il 5 ottobre, e quella del direttore sanitario Giuseppe Panella, risalente al 16 novembre.

Case della Comunità, da assegnare 47 infermieri e 8 Oss

L’altro fronte sul quale si sta muovendo la gestione commissariale è quello della riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Due manifestazioni d’interesse, entrambe riservate al personale già dipendente dell’Asp con contratto a tempo pieno e indeterminato, puntano a ridefinire la distribuzione degli organici delle sei Case della Comunità aziendali.

Il primo avviso riguarda l’assegnazione di 32 infermieri con turnazione sulle 24 ore: otto a Soriano Calabro, altrettanti a Nicotera, cinque a Mileto, quattro ciascuno a Serra San Bruno e Filadelfia e tre nella struttura di località Moderata Durant, a Vibo Valentia.

Il secondo è invece finalizzato a garantire la copertura della fascia diurna di dodici ore, sette giorni su sette, attraverso l’assegnazione di ulteriori 15 infermieri e 8 operatori sociosanitari. La procedura è rivolta al personale con prescrizioni o limitazioni lavorative compatibili con le attività previste e/o beneficiario della legge 104.

In particolare, sono previste sei unità a Nicotera, cinque a Soriano, quattro a Vibo Valentia, tre ciascuna a Serra San Bruno e Filadelfia e due a Mileto.

Significative anche le ricadute sull’organizzazione degli altri servizi aziendali. Gli avvisi prevedono infatti che il personale individuato sostituisca quello assegnato temporaneamente o neoassunto, che verrà contestualmente ricollocato secondo le esigenze di servizio.

Tra i titoli preferenziali figurano l’anzianità di servizio e la residenza dei candidati, privilegiando la prossimità alle strutture di destinazione. Per entrambe le procedure il termine per la presentazione delle domande è fissato al 2 dicembre.