I dirigenti medici si sono collocati ai vertici della graduatoria finale dell’Avviso pubblico di sostituzione del personale interno al reparto andato in aspettativa

Potrebbero prendere servizio già sabato prossimo, 16 aprile, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, con rapporto esclusivo, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area Sanità, i due dirigenti medici che si sono collocati al primo e al secondo posto della graduatoria finale. Entrambi hanno partecipato all’Avviso pubblico di sostituzione del personale interno dell’Unità operativa di cardiologia – Utic dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia. In caso di mancata accettazione dell’incarico in questione si procederà con lo scorrimento della graduatoria senza necessità di ulteriore delibera. I due nuovi cardiologi sono Marisa Talarico (giunta prima) e Pierangelo Calvelli (in merito, tuttavia, lo stesso sanitario ha comunicato che alcuni giorni fa ha rifiutato ufficialmente l’incarico).



La delibera del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale Giuseppe Giuliano che ha autorizzato il suddetto Avviso pubblico, per soli titoli, per reclutare due dirigenti medici nella disciplina di Cardiologia, per la durata di sei mesi, eventualmente anche prorogabili – e comunque per tutto il periodo di aspettativa attualmente in godimento da parte di due medici in servizio presso il reparto di Cardiologia – Utic- risale allo scorso 11 marzo. Il termine per la presentazione delle domande è, invece, scaduto il 16 marzo, quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del bando e alla fine sono pervenute agli uffici competenti di Palazzo ex Inam complessivamente cinque domande di partecipazione. [Continua in basso]

Alla base sempre la carenza di personale medico

L’urgenza di reclutare (temporaneamente) nuovo personale in Cardiologia, dopo che appunto due medici sono andati in aspettativa, ma non solo per questo. Il reparto, infatti, è costantemente in affanno come tutti gli altri a causa della nota quanto cronica carenza di personale medico-sanitario. È stato il referente della suddetta Unità a mettere nero su bianco «l’impossibilità di continuare a garantire i livelli essenziali di assistenza, considerata l’assenza dei succitati dirigenti medici, aggravata – è stato annotato nella nota inviata al commissario – da limitazioni di altro personale medico in servizio presso la stessa Unità operativa» ed ha contestualmente «richiesto un’integrazione delle unità assegnate» attraverso l’indizione di un Avviso pubblico, per soli titoli, «per la copertura a tempo determinato di due posti di dirigente medico disciplina di Cardiologia, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili, e comunque per tutta la durata dei periodi di aspettativa attualmente in godimento da parte di due dirigenti medici in servizio presso il reparto di Cardiologia – Utic».



Giuseppe Giuliano, vista la «motivata proposta», ha dunque autorizzato lo scorso metà marzo il suddetto bando pubblico. In questi ultimi giorni, la composizione della commissione per la valutazione dei candidati ammessi al suddetto bando e la successiva approvazione della graduatoria finale.

Giorni fa la nomina del nuovo responsabile del reparto

Pochi giorni fa, intanto è stato conferito a Francesco Emanuele Bilotta l’incarico di sostituzione di responsabile (primario) dell’Unità operativa di cardiologia-Utic dello “Jazzolino” per un periodo di nove mesi. Il nuovo incarico è stato assegnato dal commissario straordinario con propria delibera e, naturalmente, una volta vista la «motivata proposta» avanzata dal direttore del Settore gestione e sviluppo delle risorse umane e formazione Gianfranco Ielo che ha, appunto, proposto di affidare l’incarico al cardiologo Francesco Emanuele Bilotta, risultato vincitore dell’Avviso pubblico interno. Bando con il quale la dirigenza dell’Asp, considerata l’assenza, tra gli altri, del responsabile del reparto (Michele Comito, ndr), ha invitato i «dirigenti della struttura medesima, titolari di uno degli incarichi previsti dalla normativa vigente, a presentare il proprio curriculum formativo e professionale, per il conferimento del relativo incarico di sostituzione.

LEGGI ANCHE: Cardiologia Vibo senza medici: ecco il bando. E per Radiodiagnostica si assumono anche gli specializzandi

LEGGI ANCHE: Vibo, a Cardiologia servizi «difficili da garantire»: per i medici deciso il lavoro straordinario