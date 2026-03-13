Sportelli d’ascolto nei comuni montani e una piattaforma gratuita per i cittadini dell’Asp di Vibo Valentia. Coinvolti istituzioni, scuola e associazioni del territorio

Si è svolta nei giorni scorsi nella Sala polifunzionale del “Mulino della Gioventù”, a Vazzano, la presentazione del progetto “Consultorionline Non più soli”, realizzato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2022.

Il progetto è finalizzato all’informazione e divulgazione sui compiti e sul ruolo del Consultorio familiare, all’istituzione di sportelli d’ascolto temporanei nei comuni montani e alla realizzazione di una piattaforma web ad uso gratuito per tutta la popolazione ricadente nel territorio dell’Asp di Vibo Valentia.

All’evento era presente il sindaco di Vazzano, Vincenzo Massa, che - è detto in una nota - ha mostrato grande sensibilità per la proposta progettuale.

Presente anche il sindaco di Serra San Bruno, Comune capofila dell’Ambito territoriale, Alfredo Barillari, in rappresentanza dei 19 Comuni associati, che ha evidenziato la necessità di una maggiore presenza e vicinanza del Consultorio familiare nel territorio montano.

Oltre ai saluti dei sindaci, è intervenuta anche il maresciallo della caserma dei Carabinieri di Vazzano Giulia Lamoratta, che ha evidenziato l’importanza dell’ascolto, della tutela e della rete in un territorio.

Presente il presidente della Pro loco di Acquaro (nonché presidente regionale e provinciale dell’Ente Pro loco italiane), Giuseppe Esposito, che ha accolto con grande entusiasmo il progetto, prevedendo una collaborazione delle Pro loco nel supportare i Cittadini nell’utilizzo della piattaforma web consultoriale.

Presente la popolazione studentesca di Vazzano e di Pizzoni, accompagnati dal dirigente scolastico dell’Istituto di Vallelonga Rocco Olivadese e dalla vicepreside Maria Teresa Barbieri, che hanno mostrato piena adesione all’attività progettuale in corso.

Oltre alla popolazione studentesca erano presenti anche i gruppi attivi di donne “Gruppo Mamme” e “Holystic Woman”, nonché dall’associazione New Generation.

Il progetto è stato presentato dalla responsabile e ideatrice dello stesso, Stefania Fiorellini, dirigente psicologa e psicoterapeuta del Consultorio familiare nonché referente delle attività consultoriali interdistrettuali dell’Asp di Vibo Valentia.

L’attività progettuale sul campo è stata illustrata dai professionisti che collaborano al progetto: Giuseppe Iennarella, psicologo, Caterina Basile, assistente sociale, relativamente al territorio di Serra San Bruno, e Genny Ripepi, psicologa, relativamente al territorio di Vibo Valentia e Tropea.

Moderatrice dell’evento Teresa De Marco, assistente sociale del Distretto di Serra San Bruno.

L’evento è stato motivo di ulteriore confronto con il territorio, con la previsione, nell’immediato futuro, della realizzazione di due protocolli d’intesa con il dirigente scolastico di Vallelonga e con il presidente regionale della Pro loco, al fine di formalizzare il rapporto di collaborazione con l’attività progettuale ed individuare dei riferimenti stabili a cui i cittadini possono rivolgersi per essere aiutati nell’utilizzo della piattaforma web anche dopo la cessazione del progetto.