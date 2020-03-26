L’associazione Valentia, Welcome to Favelas Vibo e Calabria Food forniscono anche monitor, guanti, mascherine ed altro materiale destinato all’ospedale Jazzolino

L’associazione Valentia, Welcome to Favelas Vibo e Calabria Food hanno donato oggi due letti per terapia intensiva e pre intensiva all’Asp di Vibo Valentia al fine di destinarli all’ospedale Jazzolino.

“Ringraziamo tutti coloro i quali hanno reso possibile tale donazione, alla quale hanno preso parte molti imprenditori e professionisti vibonesi. Oltre ai letti – spiega l’associazione Valentia – abbiamo già consegnato 300 chili di gel igienizzante, copri scarpe e tute in Tnt. Abbiamo inoltre ordinato tre monitor multi-parametrici, mascherine Ffp2, guanti, occhiali ed altro materiale richiesto dall’Asp che verrà comunicato ad ogni arrivo. Inoltre saranno numerosi gli acquisti che seguiranno nelle prossime settimane.



Ci teniamo a precisare che ogni acquisto è stato effettuato dopo aver consultato i dirigenti dell’Azienda sanitaria provinciale, impegnati nell’organizzazione e nella gestione dei reparti coinvolti nel trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus in modo da spendere nel miglior modo possibile le somme ricevute, evitando sperperi ed acquisti inutili in un momento di forte emergenza come quello sanitario, sociale ed economico che stiamo vivendo. Puntiamo a rendere il nostro sistema sanitario pronto ad ogni eventuale scenario conseguente all’emergenza coronavirus in atto.

A tal proposito il nostro impegno è quello di incrementare i posti letto destinati alla cura dei pazienti affetti da Covid-19 e migliorare la qualità di materiale e strumentazione presente all’interno dei reparti per fronteggiare il virus.

Al momento abbiamo utilizzato precisamente la somma di 9.760 per i letti, 1.556,72 euro per l’igienizzante, 315 euro per tute e copriscarpe in Tnt, 4.800 per i monitor multiparametrici (in arrivo in settimana), 2000 euro per le mascherine FFP2 (in arrivo in settimana), 430 euro per seimila guanti e occhiali protettivi (in arrivo la prossima settimana)”.