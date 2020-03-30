Le date per tutte le regioni in uno studio dell’Einaudi Institute for Economics and Finance

Blood sample with respiratory coronavirus positive

Entro metà maggio zero contagi. Per l’Einaudi Institute for Economics and Finance, centro di ricerca universitaria di Roma, per quella data le diagnosi da coronavirus dovrebbero azzerarsi in tutta Italia.

La ricerca, pubblicata sul Corriere della Sera, trae origine dai dati forniti giornalmente dalla Protezione civile e traccia la probabile evoluzione dei contagi in tutte le regioni.



La prima a sconfiggere l’ondata epidemica dovrebbe essere il Trentino Alto Adige, il 6 aprile. In Calabria si dovrebbe arrivare a zero casi positivi il 17 aprile. In Lombardia, epicentro della diffusione del virus nel nostro Paese, non si dovrebbero avere più nuovi casi a partire dal 22 aprile. Ultima la Toscana, la regione dove la curva si sta piegando più lentamente, con una soglia prevista appunto al 5 maggio. Ad ora il modello non prevede le date per tre regioni – Marche, Molise e Sardegna – perché la base dati è per il momento ritenuta non sufficiente. Ecco, nel dettaglio, le date previste per l’azzeramento dei contagi:

Abruzzo – 11 Aprile

Basilicata – 7 Aprile

Calabria – 17 Aprile

Campania – 20 Aprile

Emilia Romagna 28 Aprile

Friuli Venezia Giulia 10 Aprile

Lazio 16 Aprile

Liguria 7 Aprile

Lombardia 22 Aprile

Piemonte 15 Aprile

Puglia 9 Aprile

Sicilia 14 Aprile

Toscana 5 Maggio

Trentino Alto Adige 6 Aprile

Umbria 7 Aprile

Valle d’Aosta 8 Aprile

Veneto 14 Aprile