Entro metà maggio zero contagi. Per l’Einaudi Institute for Economics and Finance, centro di ricerca universitaria di Roma, per quella data le diagnosi da coronavirus dovrebbero azzerarsi in tutta Italia.
La ricerca, pubblicata sul Corriere della Sera, trae origine dai dati forniti giornalmente dalla Protezione civile e traccia la probabile evoluzione dei contagi in tutte le regioni.
La prima a sconfiggere l’ondata epidemica dovrebbe essere il Trentino Alto Adige, il 6 aprile. In Calabria si dovrebbe arrivare a zero casi positivi il 17 aprile. In Lombardia, epicentro della diffusione del virus nel nostro Paese, non si dovrebbero avere più nuovi casi a partire dal 22 aprile. Ultima la Toscana, la regione dove la curva si sta piegando più lentamente, con una soglia prevista appunto al 5 maggio. Ad ora il modello non prevede le date per tre regioni – Marche, Molise e Sardegna – perché la base dati è per il momento ritenuta non sufficiente. Ecco, nel dettaglio, le date previste per l’azzeramento dei contagi:
Abruzzo – 11 Aprile
Basilicata – 7 Aprile
Calabria – 17 Aprile
Campania – 20 Aprile
Emilia Romagna 28 Aprile
Friuli Venezia Giulia 10 Aprile
Lazio 16 Aprile
Liguria 7 Aprile
Lombardia 22 Aprile
Piemonte 15 Aprile
Puglia 9 Aprile
Sicilia 14 Aprile
Toscana 5 Maggio
Trentino Alto Adige 6 Aprile
Umbria 7 Aprile
Valle d’Aosta 8 Aprile
Veneto 14 Aprile