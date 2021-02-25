Tutti gli articoli di Sanità
Buone notizie in tema di contagi da Covid-19 sul territorio comunale di Mileto. Lo screening di massa effettuato ieri e oggi – sulla popolazione scolastica delle classi interne alla Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati e alla Centrale “Nicola Taccone Gallucci” con sede nella città capoluogo – ha dato esito totalmente negativo. Sono stati 82 i tamponi antigenici effettuati nella giornata odierna a Mileto, che sommati ai 164 processati ieri all’interno della Villa della Gioia della Serva di Dio Natuzza Evolo portano il totale a 246, come detto senza nessun riscontro di positività al coronavirus.
In considerazione di ciò, poco fa il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, sentito il dirigente dell’Istituto comprensivo Antonello Scalamandrè, ha provveduto a firmare l’ordinanza di revoca della sospensione delle lezioni di presenza nelle due scuole interessate nelle scorse settimane da casi di contagio, inizialmente prevista fino al 27 febbraio. La riapertura anticipata è già stata comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, all’Asp e alle Forze dell’Ordine. Da domani venerdì 26, quindi, anche gli alunni frequentanti queste scuole rientreranno regolarmente in classe.
Per quanto riguarda i contagi attuali sul territorio comunale – così come sottolineato dallo stesso primo cittadino di Mileto – la situazione risulta in lieve miglioramento, essendosi registrata una guarigione. I casi attivi, dunque, scendono da 27 a 26. Rimane l’attesa per eventuali nuove comunicazioni da parte dell’Asp e dei laboratori di analisi privati.