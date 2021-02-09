Le dosi sono state recapitate nel pomeriggio dal corriere di Poste Italiane, scortato da carabinieri ed Esercito

Sono arrivati anche a Vibo Valentia i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, per la consegna del vaccino AstraZeneca. Nella giornata di oggi, infatti, un mezzo speciale, attrezzato con cella frigorifera, ha preso in carico i vaccini AstraZeneca e li ha consegnati all’ospedale Jazzolino di Vibo. Il mezzo ha fatto il suo ingresso nella struttura sanitaria poco dopo le 18 scortato da carabinieri ed Esercito. Altre consegne sono state effettuate a Cosenza, Crotone e Melito Porto Salvo.