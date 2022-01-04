Il primo cittadino emana un’apposita ordinanza analogamente ad altri paesi del Vibonese. Ecco cosa cambia

Anche il Comune di Sorianello con apposita ordinanza del sindaco Sergio Cannatelli ha deciso alcune restrizioni per cercare di contenere la circolazione del coronavirus. Analogamente ad altri Comuni del Vibonese – Soriano, Filogaso, San Nicola da Crissa, Gerocarne, Pizzoni, Spilinga, Joppolo, Capistrano, Filadelfia e Zungri – è stata disposta la chiusura delle attività commerciali (bar, ristoranti, negozi ed esercizi assimilati) dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo (rimane consentito dopo le ore 20.00 il servizio di asporto); l’ingresso nei piccoli esercizi commerciali (macellerie, panifici, generi alimentari, ecc.) è consentito a una persona alla volta; chiusura degli impianti sportivi; sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa presenti sul territorio; sospensione delle funzioni religiose in presenza; uffici comunali aperti al pubblico esclusivamente su prenotazione. In caso di inottemperanza alle ordinanze si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l’applicazione delle sanzioni previste dai vari Dpcm. Ai dipendenti comunali ed alle forze dell’ordine operanti sul territorio è demandata l’attività di controllo del rispetto delle ordinanze.



A Sorianello sono attualmente 60 le persone in quarantena fiduciaria. I positivi al test rapido sono invece 35, quelli positivi al test molecolare sono 6. Infine 201 sono le persone guarite.

