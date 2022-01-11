Ordinanza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che regolamenta le modalità per uscire dalla quarantena

Basterà un test rapido negativo per uscire dall’isolamento o dalla quarantena. E’ quanto dispone con apposita ordinanza il presidente della giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza per il Covid, in alternativa all’Azienda sanitaria provinciale è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e riconosciuti come abilitati”.



“Per la definizione di caso confermato di Covid e per la conseguente disposizione di isolamento, il test antigenico positivo rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e > al 97% di specificità e compreso nelle liste dell’Health Security Committee (HSC), eseguito dagli erogatori pubblici e privati all’uopo abilitati), non necessita di conferma con test RT-PCR , cioè con il molecolare”.



Si entra quindi in isolamento/quarantena con un test rapido (non è più necessario il molecolare) e si esce allo stesso modo con un test rapido negativo. Test rapido che sarà possibile effettuare nei Dipartimenti di Prevenzione delle Asp (e le strutture a ciò designate); dai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta; nei laboratori di analisi e di patologia clinica accreditati o autorizzati con il Servizio sanitario regionale, a prescindere dalla configurazione funzionale in termini di settori specializzati; nelle farmacie aderenti al protocollo d’intesa del 5 agosto 2021.



Infine la trasmissione, con modalità anche elettroniche, del referto con esito negativo al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente, comporta la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

LEGGI ANCHE: Covid Calabria, contagi stabili e boom di guariti. Calo dei casi nel Vibonese

Covid: ecco tutte le nuove regole per Green Pass, ingressi, scuola, lavoro e trasporti