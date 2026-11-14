Le associazioni promotrici hanno consegnato l’istanza e la documentazione sulla sp 95, con le firme raccolte online e su carta. La richiesta è quella di interventi urgenti, maggiori controlli e riclassificazione della strada

Nuovo passo nell’iter, nato dalla mobilitazione dei cittadini, per chiedere la messa in sicurezza e la riclassificazione della strada provinciale sp 95, ex statale 522. Nelle scorse ore le associazioni promotrici hanno depositato al Comune di Briatico la petizione popolare, accompagnata dalla documentazione che descrive nel dettaglio le condizioni della trafficata arteria e dalle firme raccolte attraverso la piattaforma Change.org dall’11 settembre al 12 novembre 2026.

La mobilitazione popolare

L’ex statale 522 collega la costa vibonese, da Pizzo e Vibo Marina fino a Tropea, ed è da mesi al centro di una forte mobilitazione territoriale a causa dei numerosi incidenti, alcuni anche mortali, che da anni interessano il suo tracciato.

La petizione, che vede in prima fila il Forum Terzo Settore Vibo, è sostenuta dal Comitato pro rotatoria incrocio ex ss 522-SP95-Comunale Paradisoni-Punta Safò-Punta Scrugli, dall’Associazione italiana familiari e vittime della Strada Aps, da Aido Gruppo Briatico OdV, Cri Comitato di Costa degli Dei e di Vibo Valentia OdV, Augustus Prociv e Gruppo Rinascita per Zambrone.

Il deposito dell’istanza

Con il deposito dell’istanza presso il Comune amministrato dal sindaco Lidio Vallone, i sodalizi chiedono «l'acquisizione agli atti e la protocollazione della presente istanza e dei documenti allegati in modalità mista (cartacea e digitale), affinché l'Ente si faccia promotore attivo di questa legittima richiesta popolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione, la Provincia di Vibo Valentia, la Prefettura e gli altri organi competenti».

In occasione della consegna della petizione, le associazioni hanno ribadito l’urgenza di intervenire su quella che definiscono «un'arteria stradale vitale per il territorio costiero, caratterizzata da un'altissima densità veicolare e commerciale dovuta al transito quotidiano di residenti, pendolari, flussi turistici stagionali, mezzi di trasporto merci».

I promotori richiamano inoltre le criticità strutturali della strada, che «hanno causato numerosi e gravissimi incidenti stradali oltre 30 mortali, rendendo non più rimandabile un intervento organico di messa in sicurezza e riprogettazione».

Una mobilitazione che punta ora a coinvolgere direttamente gli enti competenti. Tra le richieste avanzate dai cittadini figurano interventi strutturali urgenti, il potenziamento dei controlli e l’avvio dell’iter per la riclassificazione della sp 95, con il trasferimento della competenza ad Anas o alla Regione Calabria.