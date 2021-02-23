Il personale volontario messo a disposizione dell’Asp dai club territoriali. Il team guidato da Franco Petrolo conterà anche sulla sede e il camper della Lilt

Il Rotary di Vibo Valentia intensifica la sua partecipazione alla campagna programmata per combattere la emergenza pandemica provocata dal Covid 19. È di queste ultime ore, infatti, la proposta inviata al management dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia sulla disponibilità, da parte dei Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia e del Rotary Club di Tropea, di medici e amministrativi volontari rotariani. I rispettivi presidenti dei due club, Maria Giovanna Irene Fusca e Giuseppe Romano hanno, infatti, trasmesso al management dell’Asp un elenco di professionisti rotariani, contenente nomi e coordinate di contatto, in grado di assolvere al proprio impegno durante l’arco della campagna vaccinale anti Covid 19.

Il team rotariano verrà guidato da Franco Petrolo, nelle vesti di referente coordinatore. Vice-presidente del Rotary Club Hipponion e rotariano di intensa esperienza distrettuale, Petrolo nella sua qualità di presidente provinciale e coordinatore della Lega italiana lotta ai tumori, metterà, altresì, a disposizione della struttura dell’Asp la sede della Lilt ed un camper utile per essere adattato anche alle operazioni di somministrazione del vaccino sul territorio della provincia vibonese. Adesso si attende la risposta dell’Asp.

L’iniziativa del Club Hipponion di Vibo Valentia e del Rotary Club di Tropea è una derivazione del progetto distrettuale Calabria End Covid Now, ideato dal past governor Francesco Socievole, che ha iniziato il suo percorso nei mesi scorsi al termine di una affollata e qualificata assemblea dei club calabresi che ha approvato all’unanimità la proposta e che ad oggi annovera l’adesione oltre che dei due club vibonesi anche quelli della provincia di Catanzaro (Lamezia Terme compresa) ed un gruppo della provincia di Cosenza.

Ed i Rotary della Calabria che si apprestano a conoscere dal 1 luglio prossimo, sotto la guida del Governatore Fernando Amendola, una nuova autonomia distrettuale con il Distretto Calabria 2101 sono, dunque, in sintonia sul progetto End Covid New perché l’iter disegnato da Francesco Socievole è nella strategia del Rotary che cambia e cresce nel prestigioso consenso associativo internazionale. «Il Rotary spinge in direzione di una rivoluzione socio culturale e politica (non partitica) – continua a sostenere nei suoi vari interventi sulla piattaforma Zoom Vito Rosano, prestigiosa autorità del Rotary International e attuale Presidente del Consiglio dei Past Governor del Distretto 2100 – nella consapevolezza che il conseguimento del bene comune, che passa attraverso un sempre più avanzato cammino del Rotary che va incontro al futuro, sia l’obiettivo di tutti i rotariani impegnati a difendere la dignità e l’orgoglio del proprio territorio puntando alla evoluzione di una società che deve conoscere nella imminente riforma del sistema rotariano il Club come legittimo portatore di autonomie e processi di sviluppo».