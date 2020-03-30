I ringraziamenti da parte dei sanitari del “San Bruno” alla nota azienda di acqua minerale che non è rimasta insensibile all’emergenza coronavirus

Sono oltre 300 le mascherine donate dalla Fabriella group srl all’ospedale di Serra San Bruno. In piena emergenza coronavirus, la nota azienda con sede a Fabrizia – e precisamente in un angolo incontaminato ricadente nel Parco naturale regionale delle Serre – non è rimasta a guardare e si è rivolta ad una sartoria di Catanzaro per ordinare le mascherine da destinare agli operatori sanitari di Serra San Bruno, aiutando così concretamente il locale ospedale che serve un bacino di utenti di quasi quarantamila persone. Un presidio sanitario importantissimo per l’intero territorio delle Serre, ma dove il personale – come in altre realtà calabresi – si ritrova spesso a dover fare i conti con carenze di uomini e mezzi. In questo caso, anche di dispositivi di sicurezza personale come le mascherine. L’ospedale di Serra San Bruno ha così voluto ringraziare l’intera Fabriella group – che gestisce l’estrazione, l’imbottigliamento e la commercializzazione dell’acqua minerale con i marchi “Fabrizia” e Serricella” – per il bel gesto. Un gesto da lodare in un difficile momento di emergenza sanitaria e che non è affatto passato inosservato fra il personale ed i medici del “San Bruno”.