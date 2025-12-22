Il plauso dell’Osservatorio civico Città attiva che dopo aver tenuto alta l’attenzione sulla struttura denunciando tutti i disagi vissuti dall’utenza, elogia il lavoro svolto dalla nuova dirigenza: «Siamo tornati e abbiamo trovato una situazione completamente diversa»

Da simbolo di disservizi e disagi a modello di efficienza e buona amministrazione. È il profondo cambiamento che ha interessato la Farmacia Territoriale di Vibo Valentia dopo l’arrivo della nuova dirigente, la dottoressa Mirarchi, per come raccontato dall’Osservatorio Civico “Città Attiva”.

I rappresentanti dell’Osservatorio ricordano come, subito dopo l’insediamento della dirigente, si fossero recati presso la struttura «per darle il benvenuto e manifestare tutta la nostra preoccupazione per la grave situazione», una condizione già più volte denunciata attraverso attività di volontariato e iniziative di volantinaggio, nate per alleviare i disagi degli utenti. Disagi spesso legati a lunghissime attese e, in alcuni casi, alla mancata disponibilità di farmaci salvavita, con un impatto pesante sulla dignità dei cittadini come aveva documentato anche un reportage de Il Vibonese.

Un primo incontro che aveva lasciato impressioni positive: «Avevamo apprezzato la serietà e compostezza, con cui la dirigente ci aveva accolti, e nonostante il caos in cui si era ritrovata, ci aveva garantito massimo impegno da parte sua per far funzionare il servizio». Parole che si sono poi tradotte in fatti concreti, come sottolineato dallo stesso Osservatorio, ricordando una frase che aveva colpito particolarmente: «Sono abituata a lavorare a testa bassa».

A distanza di pochi mesi, raccontano da Città attiva, la trasformazione è stata evidente. Tornati recentemente presso la Farmacia Territoriale, i membri dell’Osservatorio hanno riscontrato «una situazione completamente diversa»: ordine e pulizia negli spazi esterni, locali interni rinnovati, una sala d’attesa accogliente e funzionale con due sportelli dedicati all’utenza. Ma soprattutto, un clima di serenità e collaborazione tra il personale, segno di una riorganizzazione efficace.

Un cambiamento apprezzato anche dai cittadini. «Il gradimento da parte degli utenti non si è fatto attendere», spiegano dall’Osservatorio, evidenziando come i sondaggi effettuati nei mesi successivi alla riorganizzazione abbiano confermato un elevato livello di soddisfazione per i risultati raggiunti.

Da qui la decisione di elogiare pubblicamente il lavoro svolto: «Ed anche noi ci teniamo ad elogiare pubblicamente il lavoro svolto dalla dottoressa Mirarchi della quale abbiamo potuto apprezzare fin da subito la grande competenza e professionalità». Un plauso esteso a tutto il personale della Farmacia Territoriale, che «non si è risparmiato in termini di impegno e dedizione».

Come segno di riconoscenza, l’Osservatorio civico ha voluto donare alcuni quadretti destinati agli spazi interni della struttura, «non solo per abbellire ulteriormente i locali, ma anche per manifestare tutta la nostra riconoscenza».

Il comunicato è firmato dagli avvocati Daniela Primerano, Francesca Guzzo e Ornella Grillo, per l’Osservatorio Civico Città Attiva, che auspicano che l’esperienza della Farmacia Territoriale di Vibo Valentia possa rappresentare la dimostrazione concreta che anche nel territorio vibonese è possibile costruire servizi pubblici efficienti e di qualità.