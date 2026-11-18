Daniela Primerano e Rocco La Rizza contestano il divario e chiedono a parlamentari, consiglieri e sindaci di sollevare il problema per riequilibrare le risorse

Rivedere il piano regionale per il personale sanitario 2026–2028 e riequilibrare le risorse destinate all’Asp di Vibo Valentia. È la richiesta di Daniela Primerano, presidente dell’Osservatorio civico Città Attiva, e Rocco La Rizza, presidente del Comitato San Bruno. In una nota congiunta, contestano gli effetti sul Vibonese della delibera di Giunta regionale n. 684 del 19 ottobre 2026, a partire dal confronto con l’Asp di Crotone.

Il confronto con Crotone su spesa e personale

Per il 2026, scrivono i firmatari, «a fronte di 149.922 abitanti, Vibo dispone di circa 76,77 milioni di euro per la spesa del personale, pari a circa 512 euro per abitante. Crotone, con 161.765 abitanti, beneficia invece di circa 103,97 milioni, equivalenti a circa 643 euro per abitante».

«La differenza è di circa 131 euro per abitante. Applicando a Vibo il parametro pro capite di Crotone, il budget teorico sarebbe superiore di quasi 20 milioni di euro», osservano Primerano e La Rizza.

Quanto agli organici rilevati al 31 marzo 2026, le due associazioni sottolineano che «la dotazione organica effettiva vede Vibo con appena 1.331 unità di personale, contro le 1.725 di Crotone: 394 unità in meno. Anche il fabbisogno teorico riconosciuto dalla metodologia regionale risulta sensibilmente inferiore: 1.717 unità per Vibo contro 2.229 per Crotone, con una differenza di 512 unità».

Nel confronto tra i fabbisogni stimati per i singoli profili, aggiungono, «le distanze emergono anche nelle singole professionalità: 25 OSS territoriali contro 59, 160 unità di personale sanitario territoriale contro 349, 236 medici ospedalieri contro 393 e 361 infermieri ospedalieri contro 531».

La critica ai criteri di programmazione

«Un’Azienda che dispone di meno medici, infermieri e operatori sanitari avrà inevitabilmente maggiori difficoltà a erogare prestazioni. Sarebbe quindi profondamente ingiusto utilizzare proprio queste difficoltà per riconoscerle meno personale e meno risorse», sostengono i firmatari.

«Si creerebbe un circolo vizioso: meno personale, minore capacità assistenziale, minore produzione e, di conseguenza, un fabbisogno riconosciuto ancora più basso. In questo modo le carenze non vengono risolte, ma diventano strutturali». Da qui la richiesta di valutare il fabbisogno «sulla base di parametri oggettivi, omogenei e trasparenti, considerando la popolazione, i bisogni epidemiologici, le caratteristiche territoriali e le effettive necessità assistenziali».

L’appello ai rappresentanti del territorio

Primerano e La Rizza si rivolgono a parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. «Chiediamo a ciascuno di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità istituzionali, di intervenire nelle sedi competenti e di mettere in campo ogni iniziativa utile affinché la deliberazione n. 684 venga rivista, i criteri di assegnazione siano verificati e le risorse destinate all’ASP di Vibo Valentia vengano concretamente riequilibrate».

«Il diritto alla salute non può dipendere dalla provincia o dalla regione di residenza», scrivono i due presidenti.