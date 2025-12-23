Un vero e proprio regalo di Natale per la comunità di Nicotera: è stato inaugurato domenica pomeriggio lo studio medico di Maria Teresa Ingegnieri, nuovo dottore di base che arriva in soccorso a una sanità territoriale che notoriamente vive di svariate difficoltà, spesso e volentieri con disagi anche pesanti per i pazienti. Giovane medico di Limbadi, specializzata in Nefrologia e con alle spalle anni di lavoro in ospedale – da ultimo nell’Unità operativa di Dialisi a Tropea –, Ingegneri è già operativa nel suo studio in Via Nuovo Liceo. Un arrivo che coincide con il pensionamento di un altro medico di base che per anni ha prestato servizio a Nicotera, il dottor Ubaldo Larosa.

L’inaugurazione dello studio medico è avvenuta alla presenza di autorità civili e religiose del territorio. C’era il sacerdote di Nicotera don Salvatore Chindamo che ha benedetto i locali prima del taglio del nastro, alla presenza anche del vicesindaco di Nicotera Lorella Destefano e del sindaco di Limbadi Pantaleone Mercuri, oltre che di colleghi, parenti e pazienti della dottoressa.

«Medico di base punto di riferimento per il territorio»

Il vicesindaco Destefano e la dottoressa Ingegnieri

«Dopo il pensionamento del dottor Larosa, siamo felici che il suo posto non sia rimasto vacante e che sia arrivata tra noi un medico affabile e disponibile con tutti», ha voluto sottolineare il vicesindaco Destefano che a nome dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Giuseppe Marasco ha dato il benvenuto alla dottoressa Ingegnieri. «In comunità come le nostre in cui gli anziani sono ormai la maggioranza e l’ospedale dista più di mezz’ora, è importante che ci sia per loro un punto di riferimento. Il medico di base diventa la persona a cui rivolgersi non solo se si sta male, ma anche per chiarire un dubbio o sgonfiare una paura», ha aggiunto.

Il grazie del sindaco al dottor Larosa

Intanto sui social, il sindaco Marasco ha voluto salutare il dottore Larosa e ringraziarlo per quanto fatto per Nicotera: «A nome di tutti i cittadini nicoteresi, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al dottor Larosa, che dopo tanti anni di dedizione e servizio come medico di famiglia, ha deciso di andare in pensione. Il suo impegno e la sua professionalità hanno fatto la differenza nella vita di molti cittadini, offrendo non solo cure mediche, ma anche un supporto umano e un ascolto attento. La sua presenza in comunità sarà sicuramente rimpianta».