Inseriti nella graduatoria di merito a conclusine del concorso pubblicato dall’ex commissario Maria Bernardi, allarmata dalla mancanza di personale: «Sta diventando impossibile garantire l’erogazione dei servizi essenziali»

Due nuovi medici – ancora però specializzandi – entreranno con il nuovo anno in servizio nel Reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia. Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale Giuseppe Giuliano ha, infatti, deliberato di «recepire e approvare il verbale redatto dalla commissione esaminatrice nominata per la valutazione dei titoli e per l’espletamento delle prove di esame dei candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico bandito dall’Asp. Il bando, per titoli ed esami, è stato pubblicato da parte dell’Asp vibonese il 30 dicembre del 2021 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigente medico – specialista in ortopedia e traumatologia. Il commissario straordinario ha, approvato la relativa graduatoria di merito e, contestualmente, ha potuto approvare anche l’assunzione, ma tempo pieno e determinato, dei candidati classificatisi nell’ambito della suddetta graduatoria di merito. I nuovi camici bianchi che entreranno in servizio sono Alessia Giofrè e Francesco Luciano. Nella sua delibera, Giuliano riferisce che l’assunzione avverrà, presumibilmente, il 16 gennaio 2023, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, con rapporto esclusivo, che la stessa sarà convertita a tempo pieno e indeterminato alla conclusione da parte dei suddetti medici del corso di specializzazione relativo alla disciplina messa a concorso. [Continua in basso]

Il concorso bandito dall’ex commissario Maria Bernardi

Come detto il concorso per i sei posti da dirigente medico – aperto agli specializzati ma anche agli specializzandi dal terzo anno in poi -, è stato bandito dall’Asp il 30 dicembre del 2021. Al suddetto Avviso hanno fatto all’epoca domanda di partecipazione sette candidati e tutti – in virtù dei corretti requisiti e sulla base della valutazione dei rispettivi curricula da parte della commissione – sono stati ammessi a sostenere le prove finali, tra loro anche quattro specializzandi. Il suddetto concorso, infine, era stato bandito dall’ex commissario straordinario dell’Asp Maria Barnardi, comprensibilmente preoccupata dalla mancanza di personale medico. Tant’è che, all’epoca, la stessa non ha esitato a scrivere nella sua delibera che ad ortopedia, a causa proprio della carenza di sanitari specializzati, nonché in virtù anche di rinunce da parte di medici vincitori di concorso, sta diventando «impossibile garantire l’erogazione dei servizi essenziali» e, fatto ancora più grave, si rischia «una possibile chiusura del reparto».

