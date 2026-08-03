Il segretario territoriale del NurSind Vibo Valentia, Domenico La Bella, interviene sulle condizioni del servizio di pulizia all'interno dell'ospedale Jazzolino : «Fino a qualche tempo fa il presidio disponeva di un servizio di pulizia attivo h24. Le unità operative erano curate, ordinate e dignitose. Oggi, con la riduzione delle ore appaltate, i lavoratori della ditta esterna fanno il possibile, ma non possono garantire ciò che garantivano prima. Non si possono chiedere miracoli a chi ha meno tempo e più carico», afferma.

Il segretario provinciale del sindacato rivolge quindi un appello alla Direzione generale dell'Asp di Vibo Valentia affinché venga ripristinato il servizio di pulizia attivo 24 ore su 24, «l'unico modo per assicurare standard adeguati di igiene, decoro e sicurezza La dignità dei luoghi di cura – conclude La Bella – è parte integrante del diritto alla salute».