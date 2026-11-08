Sabato 14 novembre all'Hotel Cala del Porto un incontro di formazione per medici dedicato a prevenzione, diagnosi e terapie. Tra i temi ipertensione, colesterolo, patologie venose e protezione cardio-renale. Ecco come sicriversi

La salute del cuore e dei vasi sanguigni, le connessioni tra malattie arteriose e venose, le nuove strategie di prevenzione e le terapie per ridurre il rischio cardiovascolare. Saranno questi i temi al centro del convegno “Il rischio cardiovascolare tra arterie e vene: specialisti a confronto”, in programma sabato 14 novembre a Vibo Marina, nella cornice dell'Hotel Cala del Porto.

Un appuntamento di formazione e aggiornamento scientifico che porterà nel Vibonese sei esperti del settore medico, chiamati a confrontarsi sulle più recenti conoscenze cliniche e sulle possibilità di migliorare la gestione dei pazienti affetti da patologie croniche, spesso caratterizzate dalla contemporanea presenza di più malattie e dalla necessità di seguire diverse terapie farmacologiche.

L'incontro, rivolto ai professionisti sanitari, si svolgerà dalle 8 alle 14.10, con due sessioni di approfondimento e uno spazio dedicato al confronto tra i partecipanti e i relatori.

Il legame tra malattie venose e rischio cardiovascolare

Al centro dell'iniziativa c'è un aspetto sempre più rilevante nella pratica clinica: le patologie che interessano il sistema venoso non possono essere considerate separatamente da quelle che coinvolgono le arterie e il cuore.

Il programma scientifico punta infatti ad approfondire la gestione del paziente cronico, soprattutto quando alla malattia venosa si associano altri fattori di rischio, come l'ipertensione arteriosa e le alterazioni dei livelli di colesterolo e degli altri grassi nel sangue.

Particolare attenzione sarà dedicata alla malattia venosa cronica, alla disfunzione endoteliale e alle correlazioni evidenziate dalla ricerca scientifica tra la gravità delle patologie venose e il rischio di mortalità.

Un ulteriore approfondimento riguarderà il rapporto tra malattia venosa cronica e malattia emorroidaria, due condizioni frequentemente associate nella pratica clinica e per le quali verranno esaminate le evidenze scientifiche e le possibilità terapeutiche.

L'obiettivo è favorire un approccio integrato alla diagnosi e al trattamento, tenendo conto delle condizioni complessive del paziente e dell'importanza di adottare terapie appropriate, fondate su protocolli e studi scientifici.

Sei relatori per affrontare diagnosi, trattamenti e prevenzione

La prima sessione, con inizio alle 8.40, sarà aperta dalla professoressa Cristiana Vitale, che approfondirà la correlazione tra malattia venosa cronica e altre patologie cardiovascolari, soffermandosi sull'approccio terapeutico e sulla durata dei trattamenti.

Seguirà l'intervento del professor Giuseppe Roscitano, dedicato alle tecniche e alle possibilità di trattamento non conservativo della malattia venosa cronica.

Alle 10 sarà la volta del dottor Danilo Cafaro, che illustrerà le più recenti evidenze sulla relazione tra malattia emorroidaria e malattia venosa cronica, con particolare riferimento ai protocolli terapeutici.

La seconda sessione, dalle 11.20, allargherà il confronto agli altri principali fattori di rischio cardiovascolare. Il professor Giuseppe Rosano affronterà il tema della dislipidemia e degli obiettivi terapeutici da raggiungere per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari.

Il professor Egidio Imbalzano si concentrerà invece sull'ipertensione arteriosa e sull'importanza dell'aderenza alle cure, alla luce delle più recenti linee guida.

A chiudere gli interventi scientifici sarà la professoressa Angela Sciacqua, con una relazione dedicata al danno cardio-nefro-metabolico nella malattia renale cronica e all'impiego precoce degli inibitori SGLT2 nella prevenzione.

Entrambe le sessioni prevedono momenti di discussione e sintesi degli argomenti affrontati.

Formazione gratuita e crediti ECM: come partecipare

L'evento è destinato ai medici chirurghi specializzati in cardiologia, angiologia, chirurgia vascolare, geriatria, medicina interna, chirurgia generale, medicina generale e malattie metaboliche e diabetologia.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 40 iscritti e il riconoscimento di 5 crediti ECM, subordinato al rispetto dei requisiti di presenza e al superamento della verifica finale di apprendimento.

Le iscrizioni si effettuano attraverso la piattaforma dedicata all'evento.

Il convegno si concluderà alle 14.10 con la compilazione del questionario ECM. Un'occasione di aggiornamento professionale che vedrà Vibo Marina ospitare un confronto specialistico su patologie diffuse e sulle strategie per migliorare la prevenzione e la qualità delle cure.