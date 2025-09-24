A diffondere la comunicazione ai cittadini sia del disservizio che della nuova utenza aziendale è stata anche l’Amministrazione comunale attraverso un post sui social

Un avviso dell'Amministrazione comunale di Rombiolo, comparso anche sui social, informa i cittadini di un malfunzionamento alla linea telefonica della Guardia medica locale. La problematica, che ha «reso inutilizzabile il consueto numero fisso (0963/367298)», ha spinto l’Asp di Vibo ad «attivare un numero di cellulare temporaneo per garantire la continuità del servizio di assistenza medica».

Il nuovo recapito telefonico è il 366/6782648. «Il numero sarà attivo fino a quando il problema tecnico non sarà risolto», ha fatto sapere la stessa Asp attraverso un proprio avviso. La decisione è stata presa al fine di «non lasciare la cittadinanza senza un punto di contatto immediato per le emergenze sanitarie, in attesa del ripristino completo della linea fissa».

L’Amministrazione comunale ha inoltre comunicato che «un'informativa con il nuovo numero è stata affissa allo Sportello della sede della Guardia medica».

La tempestiva azione dell’Asp mira a «minimizzare i disagi per la popolazione e a mantenere un canale di comunicazione aperto e affidabile per le necessità mediche».