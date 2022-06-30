La Funzione pubblica del sindacato spiega che l’obiettivo dell’assise «è proprio quello di accendere i riflettori su questa realtà, tra le più gravi d’Italia»

L’attenzione della Funzione Pubblica Cgil Area Vasta continua a concentrarsi sulla sanità, argomento nevralgico della regione Calabria e che spesso occupa le prime pagine dei giornali locali e nazionali. Proprio per valorizzare l’attenzione della Fp Cgil sul tema, l’organizzazione sindacale ha organizzato per l’8 luglio un incontro pubblico dal titolo “Sanità ieri e oggi per costruire il futuro”. L’evento, a cui parteciperà la segretaria generale della Fp Cgil Serena Sorrentino, si terrà a Vibo Valentia: «Un luogo scelto – spiegano dal sindacato – perché rappresenta l’amplificazione di annosi e macroscopici problemi che avvolgono la sanità calabrese. A Vibo, come è noto, c’è un grave problema infrastrutturale che limita la capacità di offrire un servizio di qualità per i cittadini e che non consente agli operatori sanitari di lavorare con serenità. L’obiettivo dell’incontro è proprio quello di accendere i riflettori su questa realtà, tra le più gravi d’Italia. Inoltre, l’occasione sarà anche utile per tracciare un bilancio sulla situazione della sanità calabrese e in particolare dell’area centrale della Calabria». La manifestazione si terrà l’8 luglio alle 09.30 presso la Camera di commercio di Vibo Valentia.