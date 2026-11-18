La sanità resta uno dei punti più critici della Calabria. Nonostante gli interventi avviati negli ultimi anni dalla Regione, il sistema continua a fare i conti con bilanci in affanno, carenze organizzative e difficoltà nell'erogazione dei servizi. E mentre il disavanzo pubblico si allarga, cresce anche il peso economico che ricade direttamente sui cittadini: nel 2025 la spesa sanitaria privata delle famiglie calabresi ha raggiunto circa 900 milioni di euro, con un aumento di 80 milioni rispetto all'anno precedente.

A fotografare la situazione è il Monitoraggio della spesa sanitaria 2026 della Ragioneria generale dello Stato. Il documento consegna alla Calabria due indicatori particolarmente significativi: un disavanzo sanitario di 132,6 milioni di euro nel 2025, prima degli interventi di copertura, e una spesa sostenuta direttamente dalle famiglie cresciuta del 9,5% in dodici mesi. Un incremento superiore di oltre tre punti percentuali alla media nazionale, ferma al 6,1%. Tra le Regioni soltanto la Basilicata registra una crescita più elevata, con il 9,8%.

La spesa privata cresce più della media nazionale

Il dato calabrese colpisce soprattutto per la velocità con cui aumenta. In termini assoluti la Lombardia resta largamente al primo posto, con 11,87 miliardi di euro, ma in Calabria l'incremento annuale assume un peso particolare in rapporto alle dimensioni del sistema sanitario e alla capacità di spesa delle famiglie.

La rilevazione comprende visite specialistiche, prestazioni diagnostiche, farmaci, dispositivi medici e ticket. Non consente, da sola, di stabilire quanti cittadini abbiano scelto il privato per aggirare le liste d'attesa, né di attribuire tutta la crescita alle difficoltà del servizio pubblico. Il dato restituisce però la dimensione di una spesa che grava direttamente sui bilanci familiari, in un territorio dove l'accesso alle cure continua a rappresentare un problema.

Sul fronte dei conti pubblici, il peggioramento è altrettanto evidente. La Calabria è passata da un disavanzo di 52,6 milioni nel 2024 a uno di 132,6 milioni nel 2025, prima delle coperture. Il quadro regionale si inserisce in una crisi più ampia: il rosso complessivo dei sistemi sanitari regionali ha raggiunto 3,53 miliardi di euro, contro i 2,52 miliardi dell'anno precedente. Oltre un miliardo in più in dodici mesi, con 15 Regioni e Province autonome in risultato negativo.

Il giudizio negativo dei ministeri sul Piano di rientro

Il disavanzo, tuttavia, non è l'unico indicatore a restituire le difficoltà del sistema calabrese. Il verbale della riunione congiunta del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato Lea, tenutasi il 13 aprile 2026, contiene una valutazione negativa sulla verifica annuale del Piano di rientro per il 2025. I ministeri hanno rilevato ritardi amministrativi, carenze nella documentazione e difficoltà nell'attuazione degli interventi programmati.

Una valutazione che ha anche conseguenze finanziarie. Secondo i Tavoli ministeriali, non sussistono le condizioni per l'erogazione alla Regione delle quote di finanziamento premiale relative al 2022 e al 2023, né di quelle previste per il 2024 e il 2025 nell'ambito delle specifiche misure di sostegno.

Tra le contestazioni figurano anche le difficoltà nella gestione dei bilanci delle aziende sanitarie. La documentazione relativa agli esercizi passati risulta ancora incompleta e alcune verifiche patrimoniali sono state rinviate al consuntivo 2025. Sul fronte dei pagamenti ai fornitori, nel corso dello scorso anno il 36% delle operazioni non ha rispettato i termini previsti dalla normativa. L'indicatore medio ponderato di tempestività si è attestato a 56 giorni di ritardo: un dato in miglioramento rispetto ai 90 giorni del 2024, ma ancora distante da una gestione ordinaria.

Non va meglio per la piattaforma dei crediti commerciali: i pagamenti risultano registrati per il 78% degli importi dovuti, contro il 91% dell'anno precedente. Un ulteriore elemento che segnala le difficoltà amministrative e finanziarie delle aziende del servizio sanitario regionale.

Screening, vaccini e Case di comunità: i ritardi sul territorio

Il quadro più delicato riguarda però la capacità di garantire le prestazioni. Nel monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza relativo al 2024, la Calabria risulta ancora inadempiente nell'area della prevenzione, pur mostrando progressi rispetto all'anno precedente. Restano insufficienti le adesioni agli screening oncologici e la copertura della vaccinazione antinfluenzale tra gli anziani si ferma al 44,3%.

Preoccupano anche i ritardi nella realizzazione della rete territoriale. Case di comunità e Ospedali di comunità risultano ancora lontani dagli obiettivi programmati con il Pnrr. I ministeri attendono inoltre aggiornamenti sulla rete ospedaliera, sulla dotazione di personale, sull'organizzazione dei servizi di emergenza e sui programmi destinati a ridurre la mobilità sanitaria, uno dei problemi strutturali della Calabria.

Un altro indicatore riguarda proprio il personale. Nel 2025 la spesa per i dipendenti del servizio sanitario regionale è aumentata appena dello 0,5%, il dato più basso tra le Regioni. Non significa automaticamente che gli organici siano diminuiti, ma il dato assume particolare rilievo in un territorio nel quale la carenza di medici e infermieri, soprattutto in alcune aree, continua a rappresentare una delle emergenze più difficili da affrontare.

Falcomatà: «La Regione si assuma le proprie responsabilità»

Sui dati è intervenuto il consigliere regionale del Pd Giuseppe Falcomatà, che richiama le criticità certificate dalla Ragioneria generale dello Stato e dai Tavoli ministeriali. «Anche la Ragioneria generale dello Stato certifica le profonde criticità della sanità calabrese. Criticità che riguardano, soprattutto, la capacità di garantire ai cittadini servizi adeguati», afferma, riferendosi alla valutazione negativa sulla verifica del Piano di rientro per il 2025. Un verdetto che, secondo il consigliere, «dovrebbe imporre alla Regione una seria assunzione di responsabilità».

Tra gli aspetti più allarmanti, Falcomatà indica i ritardi negli screening oncologici e la copertura della vaccinazione antinfluenzale tra gli anziani, ferma al 44,3%. «Numeri che raccontano l'inadeguatezza della Calabria che non riesce a garantire persino le attività fondamentali di prevenzione e protezione della salute. Eppure, proprio la diagnosi precoce e la vaccinazione rappresentano strumenti essenziali per salvare vite, ridurre le complicanze e alleggerire la pressione sugli ospedali».

Il consigliere parla di un'arretratezza ormai strutturale della sanità territoriale. «Se quasi un anziano su due resta fuori dalla copertura antinfluenzale, significa che qualcosa nell'organizzazione dei servizi non sta funzionando». E sulle Case e sugli Ospedali di comunità avverte: «Rischiano di rimanere strutture senza una reale capacità di risposta se non vengono dotate di personale e organizzazione».

Per Falcomatà è proprio sul territorio che si misura la qualità di un sistema sanitario, chiamato a prevenire, intercettare i bisogni, assistere le persone fragili e garantire cure vicine ai cittadini. «La sanità non si misura soltanto con i bilanci e con gli annunci sui risultati finanziari», conclude. «È necessaria la possibilità di effettuare uno screening nei tempi giusti e ricevere assistenza senza dover percorrere decine o centinaia di chilometri. Il miglioramento dei conti non può diventare un alibi per nascondere le carenze nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».

L’affondo del Pd: «Smentita la propaganda di Occhiuto sulla sanità»

«Gli ultimi rilievi ministeriali sulla sanità calabrese smentiscono la propaganda del presidente Roberto Occhiuto. Il disavanzo di 132,6 milioni di euro, la prevenzione insufficiente, i ritardi nei servizi territoriali e le gravi criticità organizzative certificano il fallimento della sua gestione. Dopo cinque anni di governo regionale, Occhiuto deve assumersi le proprie responsabilità e dare risposte ai cittadini, che continuano a subire liste d’attesa interminabili e pesanti difficoltà di accesso alle cure». Lo denuncia, in una nota, il Pd Calabria. «Il caso calabrese – dichiara il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd – conferma anche la necessità di cambiare i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Occorre considerare la deprivazione socioeconomica, la morbilità, le patologie croniche, le condizioni della viabilità e le difficoltà di accesso agli ospedali. Senza un riparto più equo e maggiori risorse, la Calabria e le altre regioni del Sud non potranno mai superare le attuali disparità. Il governo Meloni, sul punto totalmente sordo, deve inoltre fermare l’autonomia differenziata, che andrebbe ad allargare ulteriormente il divario sanitario tra Nord e Sud. Il diritto alla salute – conclude il parlamentare dem – deve essere uguale in tutta Italia».