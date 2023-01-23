Disco verde alla convenzione tra l’Azienda sanitaria provinciale e l’associazione che in passato ha già donato sia attrezzature che fornito personale sanitario alla Struttura semplice a valenza dipartimentale di Tropea

Sostegno e supporto ai malati oncologici e anche ai loro familiari in un percorso sanitario spesso lungo e difficile. Va in questa direzione la convenzione stipulata tra l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e l’associazione “Insieme Per …” di Tropea. Il parere favorevole al documento di collaborazione è arrivato con delibera del commissario straordinario di Palazzo ex Inam Giuseppe Giuliano. Nel testo della delibera commissariale viene ricordato che il Codice del Terzo Settore «riconosce il valore e la funzione sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».



In merito all’associazione “Insieme Per…”, dunque, il commissario straordinario ricorda che «sin dal 2005 e fino all’avvento della pandemia da Covid-19, mediante l’attività dei suoi volontari, ha assicurato una costante presenza accanto ai malati oncologici ed ai loro familiari offrendo, durante la permanenza al servizio di oncologia dell’Azienda – annota ancora Giuliano -, accoglienza, dialogo, supporto ed aiuto per lottare contro la sofferenza. E collaborando con il personale del servizio per attività di assistenza e/o socializzanti ed ogni quant’altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei pazienti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a loro vantaggio». Considerato, quindi, che «le finalità dell’associazione è, come da statuto, fornire aiuto al paziente oncologico ed alla sua famiglia, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito». [Continua in basso]

L’Asp: «Ottimale collaborazione tra il pubblico ed il volontariato»

Ma non basta: il commissario dell’Asp vibonese non manca, infatti, di riconoscere che l’associazione “Insieme per…”, operando da sempre nell’ottica di una integrazione ed ottimale collaborazione tra il pubblico ed il volontariato, «negli anni ha, altresì, più volte supportato laStruttura semplice a valenza dipartimentale di oncologia medica (Ssvd) e l’Asp di Vibo Valentia sia mediante la donazione di attrezzature (poltrone per chemioterapia, un lettino per prelievi, due monitor multiparimetrici con relativi carrelli, un carrello per emergenze, un termosigillatrice, tre separé, due stampanti multifunzione, tre stetofonendoscopi Litmann, tre televisori per le stanze di degenza, tre termometri ad infrarossi) sia mediante la messa a disposizione di personale sanitario (un biotecnologo – per sei mesi – per l’avvio dell’attività dell’Unità farmaci antiblastici; un tecnico di radiologia – per sei mesi – per l’attività dello screening mammografico; un medico specialista in oncologia per supportare l’attività del servizio di oncologia medica in epoca Covid)».



Tutto ciò, quindi, tenuto conto che la sottoscrizione di accordi o protocolli d’intesa, che stabiliscono ambiti e modelli di collaborazione tra le Asp e le associazioni di tutela dei diritti e/o di volontariato aventi diritto ad essere presenti con la propria attività all’interno dei presidi sanitari e socio-sanitari, non comporta oneri a carico del Fondo sanitario regionale, i vertici di Palazzo ex Inam hanno deciso di approvare la convenzione per lo svolgimento dell’attività di volontariato a favore dei pazienti della Struttura semplice a valenza dipartimentale di oncologia medica dell’ospedale civile di Tropea.

