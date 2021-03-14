Da stamattina al palazzetto dello sport di via della Pace a Vibo attese 500 persone già prenotate. Altre 200 dosi disponibili per il personale di altre province della Calabria



Scatta oggi alle 11 il V-Day degli insegnanti. Al Palazzetto dello Sport di viale della Pace, sarà infatti attivo un centro di vaccinazione, allestito grazie alla sinergia tra l’Asp di Vibo Valentia e la Protezione Civile regionale. Il centro consentirà la vaccinazione di circa 500 docenti già prenotati, a cui si potranno aggiungere, senza prenotazione, altre 200 persone appartenenti alla categoria del personale scolastico provenienti anche da altre province della Calabria. Il vaccino somministrato sarà quello prodotto da Astrazeneca.

Ad accogliere i cittadini e partecipare attivamente alle operazioni di immunizzazione c’è anche il commissario straordinario dellAsp, Maria Pompea Bernardi.

In una nota della Regione Calabria «si ribadisce che sono state ritirate da tutto il territorio regionale e nazionale le dosi del lotto di vaccini dello stesso produttore che sono state oggetto di sospensione». L’Asp informa, inoltre, che «dalla prossima settimana sulla piattaforma di Poste Italiane sarà possibile effettuare la prenotazione per le vaccinazioni delle categorie previste dalle direttive nazionali per la prima fase del piano vaccinale. Successivamente si potrà procedere alla prenotazione anche per tutte le restanti fasce di popolazione, secondo le indicazioni fornite dal Governo».