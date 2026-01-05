La Commissione straordinaria che guida l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha deliberato l’assunzione a tempo pieno e determinato di 12 infermieri per far fronte alla grave carenza di personale che sta interessando diverse unità operative dell’azienda sanitaria.

Il provvedimento, adottato con delibera n. 602 del 31 dicembre 2025, prevede contratti della durata di sei mesi, con decorrenza immediata, e rientra nelle procedure di reclutamento centralizzate gestite da Azienda Zero, l’ente regionale per il governo della sanità calabrese.

La decisione nasce dalla necessità di garantire l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), messi a rischio da numerose assenze prolungate di personale infermieristico dovute a terapie salvavita, gravidanza, aspettative e ferie pre-pensionamento. Una situazione che aveva già spinto la direzione aziendale a richiedere il reclutamento di 18 infermieri, richiesta poi ridimensionata in base alle effettive disponibilità emerse dallo scorrimento delle graduatorie.

Gli infermieri saranno selezionati attingendo alla graduatoria definitiva approvata dall’Asp di Vibo Valentia nel 2022, già in uso per precedenti assunzioni. In caso di rinuncia o mancata accettazione da parte dei candidati individuati, l’azienda procederà con ulteriori scorrimenti comunicati da Azienda Zero.

Il costo complessivo dell’operazione ammonta a 221.704,56 euro, comprensivi di competenze, oneri e Irap, e sarà imputato al bilancio del personale per l’anno 2026.

L’atto è stato approvato con il parere favorevole sia del direttore amministrativo, Angelo Vittorio Sestito, sia del direttore sanitario, Ilario Lazzaro, ed è stato adottato dalla Commissione straordinaria che attualmente guida l’Asp a seguito dello scioglimento dell’ente disposto dal Governo nel settembre 2024.

Con questa misura, l’Asp di Vibo Valentia punta a tamponare nell’immediato una delle criticità più urgenti del sistema sanitario provinciale, in attesa di soluzioni strutturali più durature per il rafforzamento degli organici.