Dimissioni Renzo, il vescovo di Locri amministratore apostolico Diocesi di Mileto

L’annuncio nel bollettino della sala stampa della Santa Sede dopo la notizia data in anteprima dalla nostra testata

“Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, presentata da S.E. mons. Luigi Renzo e contestualmente ha nominato amministratore apostolico della medesima sede S.E. mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace”. E’ quanto si legge nel bollettino della sala stampa della Santa Sede dopo la notizia data in anteprima dalla nostra testata delle dimissioni del vescovo Luigi Renzo dalla guida della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea per motivi di salute. L’amministratore apostolico reggerà le sorti della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea in attesa della nomina del nuovo vescovo.



