Tropea regina di Instagram: la sua spiaggia è tra le più fotografate al mondo

Che i social e Instagram in particolare fossero zeppi di foto di Tropea non è un mistero. I colori unici del mare, lo scoglio di Santa Maria dell’Isola, il corso e le viuzze del Borgo più bello d’Italia sono immortalati, soprattutto in estate, da migliaia di turisti e non solo. E proprio in quest’ambito, quello social, ecco che la perla del Tirreno raggiunge un altro traguardo: secondo il sito britannico Money.co.uk, la sua spiaggia è tra le più instagrammate al mondo. In classifica si piazza al quarto posto, prima tra le località europee prese in considerazione – che, pure, sono le più numerose nella top 20.

La spiaggia di Tropea

Curioso il calcolo utilizzato per stilare la classifica: Money.co.uk ha infatti analizzato più di 26mila hashtag su Instagram e li ha poi messi in proporzione con la lunghezza di ogni spiaggia. Tropea è risultata così quarta con 423 immagini postate sul social per ogni metro. Una posizione appena fuori dal podio, ma che comunque inorgoglisce visto che la perla calabrese è seconda solo a tre “grandi” mete internazionali. Al primo posto Bali con Kelingking Beach, con ben 4.227 immagini per metro; segue Bondi Beach, leggendario ritrovo dei surfisti a Sydney con 1.776 foto per metro; infine, terzo posto per la thailandese Railay Beach, che conta 587 immagini per metro.

Nella top 20 stilata dal sito britannico ben dieci posizioni sono occupate da spiagge europee. L’Italia è presente con due località: oltre Tropea, la sarda Baunei che con Cala Goloritzè conquista il tredicesimo posto (248 immagini per metri). Coincidenza, o forse no, Baunei è anche il secondo “Borgo più bello d’Italia”, essendo arrivato appena dopo Tropea alla competizione televisiva promossa da Rai 3. Una bellezza, quella dei due comuni – calabrese e sardo – premiata ora anche dal popolo social.