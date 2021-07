A Vibo l’esperienza unica del Summer Camp di Io autentico -Video

Il primo campo estivo per ragazzi autistici e non, che coinvolge anche i genitori. Li abbiamo incontrati durante la visita al 14° Battaglione Calabria

Un giorno con i carabinieri del 14° Battaglione Calabria dello Squadrone eliportato cacciatori. Basco e mimetica, sono gli uomini delle unità speciali dell’Arma che a bordo degli elicotteri sorvolano i nostri cieli e dai tetti si calano giù per stanare i criminali. A fargli visita i ragazzi del Summer Camp 2021 di Io autentico, la prima organizzazione di volontariato di famiglie e persone con autismo nata sul territorio di Vibo Valentia grazie al presidente Enrico Mignolo.

Un’esperienza inclusiva, che coinvolge i bambini affetti e non da autismo, oltre che i loro genitori, i quali a turno diventano operatori che vengono affiancati dai veri professionisti in maglia gialla: 16 operatori guidati dalle psicologhe Elisabetta Raniti ed Elisabetta Barilaro.



Nella sede della caserma “Luigi Razza”, i bambini si cimentano nelle attività dei reparti. Vengono imbracati dai carabinieri in mimetica. Provano a scalare un palazzo, un’emozione unica come unico è il campo estivo, la prima esperienza di comunità inclusiva realizzata a Vibo Valentia.