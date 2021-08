Diocesi di Mileto: monsignor Attilio Nostro nominato vescovo

Dopo le anticipazioni de Il Vibonese arriva la conferma ufficiale: è il reverendo Attilio Nostro il nuovo vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

Il successore di Luigi Renzo, dimessosi ufficialmente per motivi di salute a inizio luglio, è originario di Palmi ma svolge il suo apostolato a Roma. La sua famiglia lasciò la Calabria 36 anni fa per motivi di lavoro. Adesso ritorna nella sua regione chiamato da Papa Francesco alla guida della più antica diocesi di rito latino del Meridione d’Italia. L’annuncio del nuovo vescovo è stato dato pochi minuti fa dall’amministratore apostolico Francesco Oliva nella basilica cattedrale di Mileto. Presenti sacerdoti, fedeli, autorità civili e militari e organi di stampa. La celebrazione eucaristica per l’ordinazione episcopale si terrà sabato 25 settembre alle ore 17 nella basilica di San Giovanni in Laterano; la Messa per l’ingresso del vescovo nella nuova diocesi è prevista invece per la settimana dopo, sabato 2 ottobre alle 17 nella cattedrale di Mileto.

Monsignor Nostro è nato il 6 agosto 1966 a Palmi, provincia di Reggio Calabria e Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. Entrato nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia e Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e la Licenza in Studi su Matrimonio e Famiglia presso la Pontificia Università Lateranense. È stato ordinato sacerdote il 2 maggio 1993 per la Diocesi di Roma. Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale di S. Maria delle Grazie al Trionfale (1993-1995) e di Gesù Divino Lavoratore (1995-2001); parroco di S. Giuda Taddeo (2001-2014). Dal 2011 è stato Prefetto della XIX Prefettura della Diocesi di Roma per un quadriennio. Dal 2014 finora è stato Parroco di S. Mattia a Roma e insegnante di religione cattolica presso il Liceo Scientifico Nomentano.