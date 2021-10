Serra San Bruno, l’istituto “Einaudi” raggiunge già importanti obiettivi

di Andrea Fera

L’anno scolastico appena iniziato segna, già in partenza, il raggiungimento di importanti obiettivi per l’istituto superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, guidato dal dirigente Antonino Ceravolo. È molto soddisfacente, infatti, il bilancio dei progetti rientranti all’interno del “Piano scuola estate 2020 – 2021”, che si sono conclusi in concomitanza con l’apertura del nuovo anno scolastico. Il “Piano scuola estate”, avviato dal Ministero dell’Istruzione, ha l’obiettivo di accompagnare le istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative volte a potenziare gli aspetti disciplinari e relazionali tra studenti, al fine di recuperare la socialità in parte perduta, a seguito della grave situazione pandemica tuttora in corso. Nell’ottica di questi princìpi sono stati sviluppati, con la preziosa collaborazione dei docenti, ben tre progetti che hanno seguito le linee guida ministeriali, con l’intenzione di perseguire e cogliere gli obiettivi centrali del “Piano estate”. [Continua in basso]

Nello specifico, il progetto “L’amore per la natura e per il territorio”, coordinato dai docenti di scienze motorie Maria Teresa Vavalà, Daniela Micciulli, Maria Rosaria Apicella e Brunello Tassone, ha inteso promuovere un’attività di connubio tra scuola e territorio. Sono state organizzate, infatti escursioni nei boschi e visite guidate presso musei del posto, finalizzate a stimolare uno sviluppo armonico della personalità degli studenti, attraverso la vera e propria realizzazione di un centro estivo di ricerca, sperimentazione e cooperazione. Con il progetto “Laboratorio del gusto”, coordinato dai docenti Francesco Angotti e Luigi Giordano, si è inteso ridare la centralità perduta a tutte le attività laboratoriali dell’indirizzo Ipseoa, fortemente penalizzate dalla didattica a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi due anni scolastici. Il “Laboratorio del gusto” ha puntato sull’incoraggiamento attivo degli allievi verso le competenze di base. Grazie ad attività di tipo laboratoriale, il progetto ha visto gli allievi lavorare assieme ai docenti, rendendo possibile la promozione di un apprendimento significativo e contestualizzato, favorendo la socialità e la motivazione. [Continua in basso]

Infine, particolare attenzione è stata rivolta anche alle discipline teoriche, e in particolare all’accoglienza degli alunni neoiscritti e degli alunni con disabilità, sotto il coordinamento dei docenti Massimo Marzano, Maria Conslata Iennarella, Raffaella Carnovale, Vincenzo Ionadi, Angela Iennarella, Clara Grillo, Biagio Figliucci, Ivana Ariganello, Annarita Bruni, Nazzarena Costa. Un’intensa e variegata attività disciplinare di accoglienza ha coinvolto gli alunni delle prime classi guidandoli in un percorso disciplinare preparatorio del nuovo corso di studi. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente Antonino Ceravolo per la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività del “Piano scuola estate”, nella speranza che sia di buon auspicio per lo svolgimento interamente in presenza del nuovo anno scolastico.