“BalcoNatale” a Vibo: concorso che tiene viva la magia delle feste per le vie della città

Cittadini ed esercenti invitati ad abbellire balconi e vetrine a tema natalizio. L'iniziativa è di "Muoversi in Calabria" e Pro Loco, ecco come partecipare e votare la propria decorazione preferita

Luci, ghirlande, fiocchi, stelle e quant’altro per addobbare balconi e facciate e contribuire così a tenere viva la magia del Natale tra le vie della propria città. È questo lo scopo del concorso “BalcoNatale”, ideato e realizzato dalla Pro Loco di Vibo Valentia e dalla piattaforma di promozione turistica Muoversi In Calabria per la città di Vibo Valentia e frazioni. [Continua in basso]

Il concorso è arrivato alla seconda edizione e anche quest’anno punta a coinvolgere cittadini ed esercenti, chiamati a decorare le proprie abitazioni e punti vendita. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro i quali vorranno abbellire vetrine, negozi, balconi, terrazzi, verande, davanzali e facciate a tema natalizio, tenendo conto dei criteri stabiliti nel bando concorsuale.

In particolare, verranno prese in considerazione le decorazioni fronte strada, dunque ben visibili da vie, strade e piazze pubbliche su cui è consentita la libera circolazione pedonale. Saranno esclusi, invece, gli addobbi visibili solo dall’interno di cortili e parchi condominiali.

Come partecipare

Regolamento e domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili sulla pagina Facebook della Pro Loco di Vibo Valentia. Il modulo, corredato di cinque foto a colori, potrà essere inviato fino alle ore 20.00 del 22 dicembre inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica prolocovv@gmail.com oppure inviando un messaggio whatsapp al numero 371/3958586.

Non verranno prese in considerazione le domande a cui saranno allegate fotografie in bianco e nero né quelle pervenute al di fuori dei limiti prestabiliti dal regolamento. [Continua in basso]

La scelta del vincitore

A decretare i primi tre classificati – e dunque a scegliere il vincitore – sarà la stessa cittadinanza, che potrà esprimere il proprio apprezzamento attraverso la pagina Facebook della Pro Loco di Vibo Valentia: verranno pubblicate le foto di tutti gli addobbi e ogni like corrisponderà ad un punto.