Calabria in zona gialla, ecco la nuova ordinanza: cosa cambia da lunedì

Superata la soglia limite per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi, i ricoveri in area medica e quelli in terapia intensiva. Ecco le regole in vigore dal 13 dicembre

Ricoveri in area medica al 16,8%, terapie intensive all’11,8% e incidenza settimanale a 119 casi su 100mila: questi i valori registrati dalla Calabria negli ultimi sette giorni e che hanno determinato il passaggio in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza. C’è dunque l’ufficialità: a partire da lunedì 13 dicembre, la Calabria abbandonerà la zona bianca per approdare nella gialla, avendo superato il limite in tutti e tre gli indicatori (15% per i ricoveri in area medica, 10% per quelli in terapia intensiva, incidenza 50 casi su 100mila abitanti).



Ma cosa cambia concretamente da lunedì? Ecco le regole previste dal Governo, modificate leggermente rispetto a quelle che conoscevamo già dall’entrata in vigore del Super green pass, lo scorso 6 dicembre. [Continua in basso]

La mascherina

In zona gialla le mascherine devono essere indossate in tutti i luoghi al chiuso, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutti i luoghi all’aperto. Anche se il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con apposita ordinanza, ha già imposto l’uso del dispositivo di protezione individuale all’aperto in tutto il territorio.

Spostamenti

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. Dal 6 dicembre, per usare tutti i mezzi di trasporto è necessario avere il green pass “base”. [Continua in basso]

Bar e ristoranti

In zona gialla nei bar e ristoranti all’aperto non ci sono limitazioni. Fino al 6 dicembre, all’interno di bar e ristoranti si potevano sedere al tavolo al massimo quattro persone, a meno che non si trattasse di conviventi. Ma dal 6 dicembre, con l’entrata in vigore del super green pass, chi non è vaccinato o guarito non può andare nei ristoranti al chiuso (né in stadi, cinema, teatri, discoteche). Divieti che scattano già in zona bianca ma che restano validi anche in quella gialla, arancione e rossa. Chi ha il super green pass, invece, dal 6 dicembre non dovrà più rispettare il limite di 4 persone a tavola.

Palestre, piscine, circoli sportivi

Per accedere a palestre e piscine è obbligatorio il green pass “base”. Anche le persone non vaccinate possono dunque accedere agli impianti sportivi e alle palestre se sono negative al tampone. Questa regola resta invariata anche dopo il 6 dicembre. [Continua in basso]

Discoteche, eventi sportivi e spettacoli

Restano accessibili in zona gialla, ma dal 6 dicembre vi possono entrare solo coloro che hanno il super green pass. Anche in questo caso, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima e comunque non si possono sforare i 2.500 spettatori all’aperto (mille al chiuso).