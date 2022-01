Partita anche a Vibo la stagione dei saldi, ma crisi e pandemia frenano

di Rossella Galati



È corsa alle occasioni in Calabria. Da oggi, giorno di inizio dei saldi invernali, e fino al 6 marzo, si potrà fare shopping a prezzi decisamente convenienti. Su corso Vittorio Emanuele III di Vibo Valentia in tanti approfittano degli sconti vantaggiosi già dalla giornata di oggi, ma crisi economica e pandemia incidono profondamente. «Direi che con questa pandemia non credo che la testa vada ai saldi – dice il papà di due bimbi, preoccupato per il futuro dei suoi figli -, si pensa più al concreto con la speranza che tutto passi, soprattutto per loro».



Complici paure e restrizioni dovute al diffondersi del Covid-19, quindi, anche gli esercizi commerciali risentono del delicato momento storico che stiamo attraversando. «Purtroppo stiamo combattendo con questa emergenza sanitaria che ci sta distruggendo – confessa la titolare di un negozio di abbigliamento -. Sono rimasti in piedi soltanto coloro che avevano le spalle forti già da prima altrimenti è tutto fermo. Specialmente lungo questo corso: sta morendo se non è già morto». «Intanto speriamo di risolvere presto il problema dell’emergenza sanitaria dopodiché affronteremo la crisi, si spera con un animo più tranquillo – aggiunge un’altra imprenditrice -. Ci aspettiamo una ripresa per la primavera».