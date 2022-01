Vibo, auto in divieto di sosta: sopralluogo della Polizia locale e multe

I cartelli sono stati installati per favorire il servizio di spazzamento. L'assessore Bruni: «Abbiamo notato che i residenti non osservano il divieto, nei prossimi giorni altri controlli»

Divieti di sosta non rispettati e multe che fioccano: succede a Vibo Valentia, dove questa mattina una pattuglia della Polizia locale ha effettuato sopralluoghi mirati e sorpreso diverse automobili ferme lì dove non avrebbero dovuto. Lo fa sapere l’assessore comunale all’Ambiente, Vincenzo Bruni.



«A seguito dell’installazione dei segnali di divieto di sosta per favorire il servizio di spazzamento – dice il componente della giunta Limardo -, abbiamo notato la non osservanza del divieto da parte dei residenti delle vie interessate. Stamattina una pattuglia della Polizia locale ha effettuato dei sopralluoghi mirati nelle vie Veneto, Diana Recco e Murat comminando 11 sanzioni per divieto di sosta».



L’attività dei vigili continuerà nei prossimi giorni su altre vie del centro. «Si ricorda – conclude Bruni – che, come da ordinanza, è prevista anche la rimozione del mezzo. Si chiede ai cittadini la massima collaborazione al fine della buona riuscita del servizio».